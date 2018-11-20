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СМИ: Иванка Трамп использует личную почту для переписки с Белым домом

Иванка Трамп незаконно использует личную почту для деловой переписки с Белым домом, сообщает The Washington Post. За схожую провинность президент США обещал посадить свою соперницу Хилари Клинтон в тюрьму.

СМИ: Иванка Трамп использует личную почту для переписки с Белым домом

Как выяснили американские журналисты, советница главы Белого дома в прошлом году отослала сотни конфиденциальных писем со своей почты правительственным сотрудникам. На такое нарушение Иванка Трамп не имела права, однако её представители заявляют, что дочь президента попросту не была знакома с существующим порядком.

Так, по какой-то причине политик не прочла обязательную рассылку о конфиденциальности для работников Белого дома. Домен, к которому относится почта Трамп, принадлежит её супругу Джареду Кушнеру и ей лично. Советница якобы грубо не нарушала правил, а всего лишь переписывалась с теми коллегами, которые отправляли ей письма по данному адресу, а также планировала семейные мероприятия.

Весь архив почты в октябре был официально передан американскому правительству. При этом наблюдательная компания American Oversight назвала инцидент лицемерием со стороны Трампа.

В своей предвыборной компании против Клинтон будущий президент вменял ей в вину именно использование личной почты для секретной переписки. Однако, по словам представителей Иванки Трамп, та никаких писем не удаляла и не имеет дома частных серверов, как бывший кандидат.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:30

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