В Аргентине назвали альтернативную версию гибели подводной лодки San Juan
В Аргентине назвали альтернативную версию гибели в Атлантике подводной лодки San Juan. Ранее считалось, что судно было уничтожено взрывом аккумуляторных батарей.
Недавно была опубликована новая версия того, что стало причиной гибели аргентинского подводного судна San Juan, которое пропало в 2017 году и было найдено совсем недавно.
Как сообщает портал "Слово и дело", новый вывод эксперты сделали на основе черновика доклада, который должен был попасть на комиссию Министерства обороны Аргентины. Особо отмечается, что на гибель субмарины повлияло попадание забортной воды через вентиляционную систему в аккумуляторную яму, что и способствовало появлению пожара. Помимо этого, серьезно сказалось на подводной лодке San Juan неконтролируемое погружение, поскольку после достижения определенной глубины ее корпус начал буквально разваливаться на части.
Напомним, что фрагменты затонувшей субмарины San Juan были обнаружены в 500 километрах от берега на глубине почти в 1 километр.
Недавно была опубликована новая версия того, что стало причиной гибели аргентинского подводного судна San Juan, которое пропало в 2017 году и было найдено совсем недавно.
Как сообщает портал "Слово и дело", новый вывод эксперты сделали на основе черновика доклада, который должен был попасть на комиссию Министерства обороны Аргентины. Особо отмечается, что на гибель субмарины повлияло попадание забортной воды через вентиляционную систему в аккумуляторную яму, что и способствовало появлению пожара. Помимо этого, серьезно сказалось на подводной лодке San Juan неконтролируемое погружение, поскольку после достижения определенной глубины ее корпус начал буквально разваливаться на части.
Напомним, что фрагменты затонувшей субмарины San Juan были обнаружены в 500 километрах от берега на глубине почти в 1 километр.
В мире
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:44