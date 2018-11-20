В камере Google Pixel 3 возникает все больше ошибок





До сих пор камера в Pixel 3 остается лучшим, что есть в смартфоне, но она же зачастую демонстрирует пользователям ошибки в работе системы. Причем список еще не прекратил заполняться новыми обращениями с жалобами. Усугубляет положение явное бездействие руководства Google, не предпринимающего никаких шагов для устранения неполадок камеры.Одной из самых частых проблем в Pixel 3 пользователи называют отключение доступа к камере и фонарика после попытки подключить к камере стороннее приложение. Эта ошибка сопровождается уведомлением о невозможности подключения к устройству. Некоторым владельцам смартфона от Google в этом вопросе помогает перезагрузка, хоть и временно. У других же не помогает и это решение, вплоть до сброса до заводских настроек. При попытке обмена Pixel 3 на новый, обратившиеся получают отказ, что намекает на действия производителя по устранению проблем. В связи с этим пользователям остается только ждать.