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В камере Google Pixel 3 возникает все больше ошибок

Вокруг главной части смартфона Pixel 3 – его камеры, все больше сгущаются тучи в связи с растущим количеством проблем технического характера. Обладатели гаджета от Google, столкнувшиеся с ошибками в ПО, обеспокоены бездействием производителя.

В камере Google Pixel 3 возникает все больше ошибок

До сих пор камера в Pixel 3 остается лучшим, что есть в смартфоне, но она же зачастую демонстрирует пользователям ошибки в работе системы. Причем список еще не прекратил заполняться новыми обращениями с жалобами. Усугубляет положение явное бездействие руководства Google, не предпринимающего никаких шагов для устранения неполадок камеры.

Одной из самых частых проблем в Pixel 3 пользователи называют отключение доступа к камере и фонарика после попытки подключить к камере стороннее приложение. Эта ошибка сопровождается уведомлением о невозможности подключения к устройству. Некоторым владельцам смартфона от Google в этом вопросе помогает перезагрузка, хоть и временно. У других же не помогает и это решение, вплоть до сброса до заводских настроек. При попытке обмена Pixel 3 на новый, обратившиеся получают отказ, что намекает на действия производителя по устранению проблем. В связи с этим пользователям остается только ждать.



 
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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:20

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