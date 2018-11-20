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Ксения Собчак уехала в Прагу без мужа Максима Виторгана

Популярная ведущая, журналистка и политик Ксения Собчак никогда не скрывала своей тяги к путешествиям и недавно улетела в Прагу, правда ее супруг Максим Виторган остался в этот раз дома.

Обеспокоенные фанаты Ксении тут же решили, что в семье не все в порядке. Ведь на фото в Instagram Собчак прикрывает глаз рукой, скрывая, по мнению фолловеров, таким образом, ни что иное, как синяк.

Ксения Собчак уехала в Прагу без мужа Максима Виторгана

Подписчики решили, что Виторган поднял свою жену руку, она якобы обиделась и улетела в Прагу.

Сама Ксения в комментарии к фото иронично заметила, что «с пальцами все ок» и поблагодарила своих фанатов за «такое внимательное отношение не к призу #Сноб, а к пальцу».

Ксения Собчак уехала в Прагу без мужа Максима Виторгана

Как обстоят дела на самом деле в семье Собчак и Виторгана, никому не известно, но напомним, что на днях счастливые родители праздновали второй день рождения своего сына и в комментарии к публикации Ксения поблагодарила своего мужа Максима «за это счастье».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:40

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