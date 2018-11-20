Ксения Собчак уехала в Прагу без мужа Максима Виторгана





Обеспокоенные фанаты Ксении тут же решили, что в семье не все в порядке. Ведь на фото в Instagram Собчак прикрывает глаз рукой, скрывая, по мнению фолловеров, таким образом, ни что иное, как синяк.Подписчики решили, что Виторган поднял свою жену руку, она якобы обиделась и улетела в Прагу.Сама Ксения в комментарии к фото иронично заметила, что «с пальцами все ок» и поблагодарила своих фанатов за «такое внимательное отношение не к призу #Сноб, а к пальцу».Как обстоят дела на самом деле в семье Собчак и Виторгана, никому не известно, но напомним, что на днях счастливые родители праздновали второй день рождения своего сына и в комментарии к публикации Ксения поблагодарила своего мужа Максима «за это счастье».