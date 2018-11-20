Ученые NASA для посадки миссии "Марс-2020" выбрали дельту древней реки





Новый марсоход создавался на базе конструкции ровера «Кьюриосити», при этом на нём установят усовершенствованные научные приборы. Миссия запланирована на июль 2020 года, учёные планируют изучить геологические процессы на Марсе и найти следы, обитавших когда-либо микроорганизмов. Также в планы входит проверка технологий, связанных с предполагаемой высадкой людей на поверхность Красной планеты.С точки зрения безопасности выбранная для посадки марсохода зона не очень проста, поскольку в этом месте достаточно много ударных кратеров, крупных валунов и песчаных дюн. Однако опыт посадки «Кьюриосити» в 2012 году позволяет специалистам сократить эллипс рассеяния, а также исключить наиболее опасные зоны.