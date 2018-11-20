Ученые NASA для посадки миссии "Марс-2020" выбрали дельту древней реки
В 2020 году к Марсу специалисты NASA отправят марсоход, для которого уже выбрали место посадки. После пяти лет работы из 60 потенциальных мест-кандидатов специалисты остановили свой выбор на зоне кратера Езеро, на этом месте находилась речная дельта миллиарды лет назад. Здесь и будет работать миссия "Марс-2020".
Новый марсоход создавался на базе конструкции ровера «Кьюриосити», при этом на нём установят усовершенствованные научные приборы. Миссия запланирована на июль 2020 года, учёные планируют изучить геологические процессы на Марсе и найти следы, обитавших когда-либо микроорганизмов. Также в планы входит проверка технологий, связанных с предполагаемой высадкой людей на поверхность Красной планеты.
С точки зрения безопасности выбранная для посадки марсохода зона не очень проста, поскольку в этом месте достаточно много ударных кратеров, крупных валунов и песчаных дюн. Однако опыт посадки «Кьюриосити» в 2012 году позволяет специалистам сократить эллипс рассеяния, а также исключить наиболее опасные зоны.
Новый марсоход создавался на базе конструкции ровера «Кьюриосити», при этом на нём установят усовершенствованные научные приборы. Миссия запланирована на июль 2020 года, учёные планируют изучить геологические процессы на Марсе и найти следы, обитавших когда-либо микроорганизмов. Также в планы входит проверка технологий, связанных с предполагаемой высадкой людей на поверхность Красной планеты.
С точки зрения безопасности выбранная для посадки марсохода зона не очень проста, поскольку в этом месте достаточно много ударных кратеров, крупных валунов и песчаных дюн. Однако опыт посадки «Кьюриосити» в 2012 году позволяет специалистам сократить эллипс рассеяния, а также исключить наиболее опасные зоны.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:00