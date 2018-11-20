Бывшая супруга Евгения Осина рассказала о жизни с зависимым от алкоголя артистом





Евгений Осин часто жаловался бывшей супруге на плохое самочувствие, но от помощи всегда отказывался. По словам Черемисиной, те, кто когда-нибудь жил с алкоголиком, понимают, насколько это страшно. Евгений Осин мог напиться и просто уснуть. Но иногда он начинал распускать руки. Наталья Черемисина с дочерью Агнией придумали кодовое слово, чтобы на случай очередного пьяного дебоша мать могла приехать за ней.Дочь Евгения Осина отметила, что мать не препятствовала ее встречам с отцом. Иногда она приезжала к нему и видела его в «полном неадеквате». Незадолго до смерти Евгения Осина они вместе с мамой посещали артиста, и пока Наталья Черемисина отвлекала бывшего мужа, 16-летняя дочь пыталась вынести весь алкоголь из квартиры, но этого им сделать не удалось. Черемисина призналась, что умерший 17 ноября Евгений Осин часто предлагал ей снова выйти за него замуж, но она так и не смогла дать ему согласие.