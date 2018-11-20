Сестра Ольги Бузовой Анна травмировала ребенка на концерте в Crocus City Hall





Несколько дней назад преданные поклонники поющей теледивы наконец-таки насладились новой концертной программой своей любимицы под названием «Принимай меня», к представлению которой новоиспеченная певица готовилась около года.Ольге удалось удивить своих фанатов, которые по-прежнему то и дело оставляют в Сети приятные отзывы о выступлении Бузовой. Впрочем, без неприятной истории, как оказалось, не обошлось.Сначала многие зрители принялись высказываться о пении Ольги в воздухе, когда телеведущая «Дома-2» чуть не сорвала концерт, не сумев справиться со своими эмоциями и страхом высоты и начала панически кричать. Затем интернет-эксперты вовсю начали критиковать «полуголый» внешний вид Бузовой, который, по словам читателей, она сплагиатила у Джей Ло.Под нелицеприятные высказывания и критику попала и младшая сестра Ольги – Анна, которая, как утверждают очевидны, на концерте в Crocus City Hall травмировала маленькую девочку. По словам мамы этой крохотной поклонницы, она привела свою дочь на выступление Бузовой, так как малышка очень любит новоиспеченную певицу и давно мечтала увидеть ее в живую.Женщина заявила, что была шокирована поведением младшей сестры Ольги, которая после окончания концерта толкнула ее дочь, из-за чего девочка упала и сильно травмировалась.Также родственница маленькой поклонницы Бузовой добавила, что Анна даже не остановилась, чтобы извиниться перед малышкой. Такое поведение сестры певицы очень возмутило женщину. Мать пострадавшей малышки уверена, что сестры Бузовы уже давно «зазвездились».