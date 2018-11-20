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Компания LG выпустила умный динамик с качественным звуком

Компания LG выпустила домашний динамик с экраном LG XBOOM AI ThinQ WK9, который похож на Google Home Hub или Lenovo Smart Display. Новинку также можно использовать для просмотра видеороликов или для видеозвонков.

Компания LG выпустила умный динамик с качественным звуком

Разработчики оснастили LG WK9 8-дюймовым сенсорным HD-экраном, а также 5-мегапиксельной камерой для видеозвонков. Присутствуют в новинке и двойные динамики мощностью 20 Вт, которые сделаны в паре с Meridian Audio. Сообщается, что помимо работы с совместимыми устройствами Google Home, WK9 работает и с интеллектуальными домашними устройствами LG ThinQ, например с телевизором и любой другой бытовой техникой.

В настоящее время цена устройства составляет примерно 200 долларов, которая включает вступительную скидку в размере 100 долларов. Умный динамик с качественным звуком и сенсорным экраном от LG, предположительно, появится в продаже до конца текущего года.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30

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