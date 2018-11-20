Компания LG выпустила умный динамик с качественным звуком





Разработчики оснастили LG WK9 8-дюймовым сенсорным HD-экраном, а также 5-мегапиксельной камерой для видеозвонков. Присутствуют в новинке и двойные динамики мощностью 20 Вт, которые сделаны в паре с Meridian Audio. Сообщается, что помимо работы с совместимыми устройствами Google Home, WK9 работает и с интеллектуальными домашними устройствами LG ThinQ, например с телевизором и любой другой бытовой техникой.В настоящее время цена устройства составляет примерно 200 долларов, которая включает вступительную скидку в размере 100 долларов. Умный динамик с качественным звуком и сенсорным экраном от LG, предположительно, появится в продаже до конца текущего года.