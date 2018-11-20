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Илон Маск назвал новый космический корабль "Звездолётом"

Илон Маск назвал новый космический корабль из системы Big Falcon Rocket "Звездолётом" (Starship). Поздняя версия шаттла, как надеется основатель SpaceX, будет совершать межзвёздные перелёты.

Илон Маск назвал новый космический корабль "Звездолётом"

В своём Twitter Илон Маск рассказал подписчикам, что будущий корабль, изготавливающийся совместно с ракетным ускорителем, получит наименование Starship. Вторая часть системы BFR будет называться Super Heavy. Космический корабль планируется для использования в миссиях на Луну и Марс, а также для сверхбыстрых рейсов на Земле.

Один из пользователей, прочтя пост Маска, отметил, что звездолёты способны долететь до других систем, на что Starship сгодится едва ли. Однако миллиардер ответил, что поздние версии корабля действительно станут межзвёздными шаттлами.

Напомним, что Маск представил Big Falcon Rocket в рамках Международного конгресса по вопросам астронавтики в Австралии в 2017 году. Уникальность системы состоит в том, что она будет подходить для многократного использования, приземляясь без значительных повреждений на Землю.

Также корабль выведет на орбиту 100 тонн груза. В сентябре Маск нашёл на свой шаттл первого космического туриста, который в 2023 году вместе с профессиональными астронавтами облетит вокруг Луны.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:20

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