Алиану Устиненко (Гобозову) высмеяли из-за грязных пяток

«Алиана, как тебе не стыдно? Как можно публиковать такое в интернет? Ты что сама не видишь, что у тебя ноги грязные?», «Устиненко, лучше бы ты к сыну ушла! Хватит тебе позориться на всю страну! А пятки..ты что не видишь, что в инстаграм публикуешь?», «Гобозову наверное стыдно за тебя! Хотя..кто знает, возможно он и развелся с тобой из-за того, что ты такая грязнуля!» - продолжают антифанаты комментировать фотографию Алианы с грязными пятками.

Бывшая супруга Александра Гобозова давным-давно запомнилась телезрителям «Дома-2» своей нечистоплотности. Впрочем, мало кто ожидал того, что Алиана опубликует у себя на страничке в Instagram фотографию с грязными пятками.Неоднократно телеведущие и участники «Дома-2» указывали Устиненко на то, что от нее специфически пахнет, однако молодая мамочка продолжает не обращать на это внимание. А на днях девушка разместила в личном микроблоге свежую фотографию, под которой сообщила подписчикам, что уже начала снимать видеоклип на песню «На острове Любви».Нужно сказать, что мало кто обратил внимание на пост Алианы. Некоторые читатели в очередной раз решили высказаться о вокальных способностях молодой мамочки, а кое-кто и вовсе поиздевался над самим снимком.На фотографии Устиненко попыталась принять обольстительную позу на шикарной большой кровати. Недоброжелатели экс-супруги Саши Гобозова тут же обратили внимание на ее грязные пятки и посоветовали брюнетке как можно чаще принимать душ и тщательней мыть стопы.