Астрономы нашли звезду, похожую на Солнце





По словам астрономов, они занимались поиском звезд, которые по возрасту, химическому составу и кинематическим свойствам соответствовали характеристикам Солнца. Изучение подобных звёзд поможет понять, где и при каких условиях было сформировано небесное светило. В своём исследовании эксперты применяли новый метод по обнаружению солнечных «собратьев», то есть тех звёзд, которые зародились в том же кластере, что и Солнце, более 4 миллиардов лет назад.Эксперты при открытии новой звезды воспользовались сведениями из проекта AMBRE, а также данными, полученными при помощи миссии GAIA. Теперь астрономов интересует вопрос, существуют ли планеты вокруг «второго Солнца», это они намерены выяснить при помощи спектрографов HARPS и ESPRESSO.