АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.32 USD 66.01
Курс валют на 20.11.2018

Астрономы нашли звезду, похожую на Солнце

Астрономы из Португалии обнаружили звезду, похожую на Солнце. По оценкам экспертов, небесное тело существует 4,5 миллиарда лет, при этом его масса и размер значительно меньше, чем у «собрата».

Астрономы нашли звезду, похожую на Солнце

По словам астрономов, они занимались поиском звезд, которые по возрасту, химическому составу и кинематическим свойствам соответствовали характеристикам Солнца. Изучение подобных звёзд поможет понять, где и при каких условиях было сформировано небесное светило. В своём исследовании эксперты применяли новый метод по обнаружению солнечных «собратьев», то есть тех звёзд, которые зародились в том же кластере, что и Солнце, более 4 миллиардов лет назад.

Эксперты при открытии новой звезды воспользовались сведениями из проекта AMBRE, а также данными, полученными при помощи миссии GAIA. Теперь астрономов интересует вопрос, существуют ли планеты вокруг «второго Солнца», это они намерены выяснить при помощи спектрографов HARPS и ESPRESSO.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 12:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Монеточка снова отменила концерт по невыясненным
Ученые NASA для посадки миссии "Марс-2020"
Бывшая супруга Евгения Осина рассказала о жизни с
В Аргентине назвали альтернативную версию гибели
Ксения Собчак уехала в Прагу без мужа Максима
Компания LG выпустила умный динамик с
Сестра Ольги Бузовой Анна травмировала ребенка на
Дима Билан показал моменты репетиции ледового шоу
Илон Маск назвал новый космический корабль
Ксения Бородина с мужем и подругами веселилась на
Астрономы нашли звезду, похожую на Солнце
Солист группы «Звери» Роман Билык показал фанатам
Топ-10 самых страшных домов мира
Алиану Устиненко (Гобозову) высмеяли из-за
Беременная Меган Маркл и принц Гарри пришли на
Пэрис Хилтон разорвала помолвку с Крисом Зилкой
Иван Ургант высмеял Настю Ивлееву после ее слов о
Депутата, предлагавшего отменить пенсии,
«Связной» запустил программу multitrade-in
Дмитрий Тарасов поблагодарил жену Анастасию
Рэперу Tekashi69 грозят пожизненным сроком за
Мэнди Мур вышла замуж за рок-музыканта
Рустам Солнцев сомневается в искренности подруг
На Украине машины с «евробляхами» заблокировали
Юрий Лоза обвинил рэпера Басту в неумении петь
Дарья Пынзарь неумело отретушировала свой живот
Ксения Бородина в Instagram выложила пост
Арест главы Nissan привел к падению акций трех
Звезда клипа Ольги Бузовой Алексей Петренко
Известный уфолог нашёл на Марсе отчетливое
Просмотреть все новости