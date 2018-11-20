Солист группы «Звери» Роман Билык показал фанатам повзрослевшую дочь





Роман Билык нечасто публикует семейные фотографии. Но накануне исполнитель решил порадовать своих преданные поклонников и показал снимок с повзрослевшей дочерью. На фото солист группы «Звери» обнимает и прижимает к себе наследницу, в комментарии к публикации он написал: "Прекрасный спектакль! Море деревьев! Оле очень понравился и мне и Марине, одним словом, надо смотреть! Для детей и взрослых". В конце своего поста Роман Билык поблагодарил режиссера за прекрасную постановку.Подписчики исполнителя начали писать, как сильно повзрослела его дочка. Также многие начали делать комплименты наследнице Романа Билык, а также поклонники пытались угадать, на кого же она похожа. Фанаты сошлись во мнении, что девочка похожа на звездного отца. Всего за сутки пост солиста группы «Звери» набрал большое количество лайков.