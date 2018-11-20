Солист группы «Звери» Роман Билык показал фанатам повзрослевшую дочь
Роман Билык показал своим фанатам на странице в Instagram повзрослевшую дочь. Подписчики солиста группы «Звери» пришли в восторг от его нового поста.
Роман Билык нечасто публикует семейные фотографии. Но накануне исполнитель решил порадовать своих преданные поклонников и показал снимок с повзрослевшей дочерью. На фото солист группы «Звери» обнимает и прижимает к себе наследницу, в комментарии к публикации он написал: "Прекрасный спектакль! Море деревьев! Оле очень понравился и мне и Марине, одним словом, надо смотреть! Для детей и взрослых". В конце своего поста Роман Билык поблагодарил режиссера за прекрасную постановку.
Подписчики исполнителя начали писать, как сильно повзрослела его дочка. Также многие начали делать комплименты наследнице Романа Билык, а также поклонники пытались угадать, на кого же она похожа. Фанаты сошлись во мнении, что девочка похожа на звездного отца. Всего за сутки пост солиста группы «Звери» набрал большое количество лайков.
Роман Билык нечасто публикует семейные фотографии. Но накануне исполнитель решил порадовать своих преданные поклонников и показал снимок с повзрослевшей дочерью. На фото солист группы «Звери» обнимает и прижимает к себе наследницу, в комментарии к публикации он написал: "Прекрасный спектакль! Море деревьев! Оле очень понравился и мне и Марине, одним словом, надо смотреть! Для детей и взрослых". В конце своего поста Роман Билык поблагодарил режиссера за прекрасную постановку.
Подписчики исполнителя начали писать, как сильно повзрослела его дочка. Также многие начали делать комплименты наследнице Романа Билык, а также поклонники пытались угадать, на кого же она похожа. Фанаты сошлись во мнении, что девочка похожа на звездного отца. Всего за сутки пост солиста группы «Звери» набрал большое количество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00