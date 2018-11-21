Обнародован ТОП-5 знаменитостей, хвастающихся своими автомобилями в Instagram

Первая позиция в данном ТОП-5 присуждена американскому баскетболисту, рэп-исполнителю и актёру, обладателю изумительной коллекции модернизированных и тюнингованных машин, в которой, помимо прочих, числятся такие автомодели, как Cadillac Escalade, Ferrari, Lincoln Town Car, Ford F350, Smart Car, Rolls Royce Phantom. В этом месяце олимпийский чемпион показал Instagram-подписчикам полноразмерный пикап RAM от автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles. Поскольку звезда баскетбола славится своими «богатырскими габаритами» (при росте в 2,16 метра его вес составляет 147 килограмм), он помещается далеко не в каждую машину, а потому данная автомодель как нельзя лучше подходит для спортсмена.– подписал кадр Шакил О’Нил.Instagram-аккаунт инженера и гонщика из Лос-Анджелесаепросто-таки пестрит фотографиями автомобилей, что и неудивительно, учитывая род его деятельности. Коллекционер отдаёт предпочтение машинам бренда Porsche, а всемирную известность ему принесли фильм и короткие видеоролики под общим наименованием Urban Outlaw: The Movie и London. На опубликованном днём ранее в Instagram снимке запечатлён сам модельер, очередная автоновинка – британский спорткар Lotus Esprit, на данный момент уже более как 10 лет снятый с производства, и потрясающий закат.подписал фотокадр Магнус Уолкер.Далее в рейтинге знаменитостей, владеющих шикарными автомобилями и любящих хвастаться ими в соцсетях, числится создатель и солист британской джаз-фанковой группы Jamiroquai– обладатель эклектической коллекции, которая насчитывает свыше 100 машин, включая шутинг-брейк Ferrari. В сентябре в Instagram-профиле вокалиста появилась фотография, сделанная в компании с гениальным Флавио Мандзони, являющимся итальянским архитектором и автомобильным дизайнером суперкаров и дорожных машин. В различное время специалист сотрудничал с компаниями Ferrari, Lancia, Volkswagen и SEAT, а сейчас занимает должность старшего вице-президента по дизайну в Ferrari. Внутри автомобиля данного бренда и сфотографировался Джей Кей.Четвёртое место эксперты «Дни 24» отдали американскому стэнд-ап комику и телеведущему передачи «The Tonight Show». В свои 68 лет он является обладателем коллекции, насчитывающей порядка 130 авто и около 100 мотоциклов. Instagram-аккаунт актёра, подписанный как «Гараж Джея Лено», заполнен фотоснимками элитных транспортных средств. На последнем фото, опубликованном 14 часов назад, шоумен анонсировал своё участие в проекте «Touring Superleggera» на новейшем автомобиле, кузов которого построен по технологии Superleggera, разработанной итальянским автомобильным дизайнером Феличе Бьянки Андерлони.Нашлось место в данном ТОП-5 и звёздным супругам, успешным деятелям американской музыкальной индустрии. В автомобильной коллекции R’n’B-певицы числятся такие модели, как суперкар Mercedes-Benz SLR MacLaren и «классика» Rolls Royce Silver Cloud, её мужа – спорткар Pagani Zonda F, гиперкар Bugatti Veyron Grand Sport, суперкар Maybach Exelero. Зная любовь Бейонсе к красивым машинам, на один из её дней рождения рэпер преподнёс избраннице в подарок кабриолет Rolls-Royce 1959 года выпуска оттенка «Серебряное облако».