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Депутата, предлагавшего отменить пенсии, исключили из "Единой России"

Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского лишили членства во фракции партии «Единая Россия». Это произошло из-за его провокационных заявлений об отмене пенсии, угроз в адрес коллег и злоупотреблений ненормативной лексикой, пояснил руководитель депутатского объединения Александр Дегтярёв.

Депутата, предлагавшего отменить пенсии, исключили из "Единой России"

Дмитрий Петровский известен своим предложением об отмене в России пенсий по возрасту. Своё исключение из фракции депутат прокомментировал переделанными строками стихотворения Лермонтова, в котором назвал партию «комком полурабов и полугоспод».

Во фракцию партии «Единая Россия» Дмитрий Петровский вступил после избрания его депутатом Ярославской городской думы, но членом партии он не является. После его предложения о ликвидации Пенсионного фонда России и отмене понятия пенсионный возраст, депутаты Госдумы заявили, что такое мог предложить только «безответственный человек».



 
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Политика
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:24

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