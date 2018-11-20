Депутата, предлагавшего отменить пенсии, исключили из "Единой России"
Депутата Ярославской городской думы Дмитрия Петровского лишили членства во фракции партии «Единая Россия». Это произошло из-за его провокационных заявлений об отмене пенсии, угроз в адрес коллег и злоупотреблений ненормативной лексикой, пояснил руководитель депутатского объединения Александр Дегтярёв.
Дмитрий Петровский известен своим предложением об отмене в России пенсий по возрасту. Своё исключение из фракции депутат прокомментировал переделанными строками стихотворения Лермонтова, в котором назвал партию «комком полурабов и полугоспод».
Во фракцию партии «Единая Россия» Дмитрий Петровский вступил после избрания его депутатом Ярославской городской думы, но членом партии он не является. После его предложения о ликвидации Пенсионного фонда России и отмене понятия пенсионный возраст, депутаты Госдумы заявили, что такое мог предложить только «безответственный человек».
Дмитрий Петровский известен своим предложением об отмене в России пенсий по возрасту. Своё исключение из фракции депутат прокомментировал переделанными строками стихотворения Лермонтова, в котором назвал партию «комком полурабов и полугоспод».
Во фракцию партии «Единая Россия» Дмитрий Петровский вступил после избрания его депутатом Ярославской городской думы, но членом партии он не является. После его предложения о ликвидации Пенсионного фонда России и отмене понятия пенсионный возраст, депутаты Госдумы заявили, что такое мог предложить только «безответственный человек».
Политика
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:24