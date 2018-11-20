Беременная Меган Маркл и принц Гарри пришли на благотворительный концерт





Беременность Меган Маркл стало скрывать все сложнее, поэтому она будто специально надела черно-белый топ, украшенный пайетками, длинную юбку и черный пояс, которые подчеркивали ее округлившийся живот. Хотя буквально несколько месяцев назад супруги ничего не говорили по поводу того, что ждут первенца.Не только поклонники королевской пары и журналисты следят за их личной жизнью. Отношения с родней у Меган Маркл стали складываться не лучшим образом. Отец и брат Меган после ее свадьбы стали негативно к ней относиться. А сестра герцогини Саманта назвала ее двуличной и сообщила, что после рождения ребенка подарит ему необычный подарок. Сейчас женщина подготавливает издание книги «В тени герцогини». В ней она собирается рассказать подробности из жизни Меган Маркл, когда она еще не была замужем за принцем Гарри.