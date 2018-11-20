Беременная Меган Маркл и принц Гарри пришли на благотворительный концерт
Принц Гарри с беременной супругой Меган Маркл посетили благотворительный концерт Royal Variety Performance в лондонском театре Палладиум. От внимания журналистов, присутствовавших на мероприятии, не ускользнул заметно округлившийся живот герцогини.
Беременность Меган Маркл стало скрывать все сложнее, поэтому она будто специально надела черно-белый топ, украшенный пайетками, длинную юбку и черный пояс, которые подчеркивали ее округлившийся живот. Хотя буквально несколько месяцев назад супруги ничего не говорили по поводу того, что ждут первенца.
Не только поклонники королевской пары и журналисты следят за их личной жизнью. Отношения с родней у Меган Маркл стали складываться не лучшим образом. Отец и брат Меган после ее свадьбы стали негативно к ней относиться. А сестра герцогини Саманта назвала ее двуличной и сообщила, что после рождения ребенка подарит ему необычный подарок. Сейчас женщина подготавливает издание книги «В тени герцогини». В ней она собирается рассказать подробности из жизни Меган Маркл, когда она еще не была замужем за принцем Гарри.
Беременность Меган Маркл стало скрывать все сложнее, поэтому она будто специально надела черно-белый топ, украшенный пайетками, длинную юбку и черный пояс, которые подчеркивали ее округлившийся живот. Хотя буквально несколько месяцев назад супруги ничего не говорили по поводу того, что ждут первенца.
Не только поклонники королевской пары и журналисты следят за их личной жизнью. Отношения с родней у Меган Маркл стали складываться не лучшим образом. Отец и брат Меган после ее свадьбы стали негативно к ней относиться. А сестра герцогини Саманта назвала ее двуличной и сообщила, что после рождения ребенка подарит ему необычный подарок. Сейчас женщина подготавливает издание книги «В тени герцогини». В ней она собирается рассказать подробности из жизни Меган Маркл, когда она еще не была замужем за принцем Гарри.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:50