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Дмитрий Тарасов поблагодарил жену Анастасию Костенко за «чудесный вечер»

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко продолжают жить напоказ.

Несколько часов назад бывший супруг поющей телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, в котором поблагодарил любимую жену за «чудесный вечер».

Дмитрий Тарасов поблагодарил жену Анастасию Костенко за «чудесный вечер»

Несмотря на то, что пост был довольно милым, многим интернет-пользователям он показался «показушным». По мнению читателей, так как Тарасов живет с Костенко под одной крышей, он мог поблагодарить супругу за проведенное время лично, а не выносить свои отношения напоказ.

«Что за бред? Тарасов, вы с Костенко под одной крышей живете, что нельзя поблагодарить ее за «невероятный вечер» лично?! Не смеши народ!», «Тарасов, что захотелось напоказ пожить?! Все мы помним, чем это может закончиться!», «Мне Костенко даже не жаль! Сама знала, за кого выходила замуж! Тарасов никогда не изменится!» - продолжают комментировать свежий пост Дмитрия Тарасова в Сети.


Дмитрий Тарасов поблагодарил жену Анастасию Костенко за «чудесный вечер»

На данный момент фолловеры в один голос продолжают заявлять, что публичные отношения не доведут до добра, ведь все хорошо помнят брак футболиста с телеведущей реалити-шоу «Дом-2», который закончился громким скандалом. Тогда Тарасов во всеуслышание утверждал, что устал от публичной жизни, и подчеркивал, что больше никогда не будет жить напоказ.

К слову, большинство пользователей Сети уверены в том, что совсем скоро Дмитрий бросит Анастасию, несмотря на то, что в семье не так давно родился малыш. По словам подписчиков поющей телеведущей, Костенко ждет такая же судьба, как и Ольгу Бузову, и первую супругу футболиста Оксану Пономаренко.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:17

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