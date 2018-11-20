На Украине машины с «евробляхами» заблокировали дороги в 46 городах





Особая активность протестующих зафиксирована в Киеве, где во вторник оказался заблокирован центр в районе улицы Грушевского, где расположены основные государственные здания, включая администрацию президента и Верховную раду.У пикетчиков можно видеть плакаты с требованиями об отмене акциза и напоминаниями, что «автомобиль – не роскошь».Некоторые сложности возникли и на границе с Белоруссией, где владельцы машин с прибалтийскими номерами пытались заблокировать передвижение, чем создали значительный затор.