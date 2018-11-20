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На Украине машины с «евробляхами» заблокировали дороги в 46 городах

На Украине машины с «евробляхами» заблокировали дороги в 46 городах. Владельцы автомобилей, которые зарегистрированы в странах Европы, добиваются отмены закона о легализации ввезенных из-за рубежа подержанных иномарок.

На Украине машины с «евробляхами» заблокировали дороги в 46 городах

Особая активность протестующих зафиксирована в Киеве, где во вторник оказался заблокирован центр в районе улицы Грушевского, где расположены основные государственные здания, включая администрацию президента и Верховную раду.

У пикетчиков можно видеть плакаты с требованиями об отмене акциза и напоминаниями, что «автомобиль – не роскошь».

Некоторые сложности возникли и на границе с Белоруссией, где владельцы машин с прибалтийскими номерами пытались заблокировать передвижение, чем создали значительный затор.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:01

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