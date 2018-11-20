На Украине машины с «евробляхами» заблокировали дороги в 46 городах
На Украине машины с «евробляхами» заблокировали дороги в 46 городах. Владельцы автомобилей, которые зарегистрированы в странах Европы, добиваются отмены закона о легализации ввезенных из-за рубежа подержанных иномарок.
Особая активность протестующих зафиксирована в Киеве, где во вторник оказался заблокирован центр в районе улицы Грушевского, где расположены основные государственные здания, включая администрацию президента и Верховную раду.
У пикетчиков можно видеть плакаты с требованиями об отмене акциза и напоминаниями, что «автомобиль – не роскошь».
Некоторые сложности возникли и на границе с Белоруссией, где владельцы машин с прибалтийскими номерами пытались заблокировать передвижение, чем создали значительный затор.
Особая активность протестующих зафиксирована в Киеве, где во вторник оказался заблокирован центр в районе улицы Грушевского, где расположены основные государственные здания, включая администрацию президента и Верховную раду.
У пикетчиков можно видеть плакаты с требованиями об отмене акциза и напоминаниями, что «автомобиль – не роскошь».
Некоторые сложности возникли и на границе с Белоруссией, где владельцы машин с прибалтийскими номерами пытались заблокировать передвижение, чем создали значительный затор.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:01