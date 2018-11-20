Пэрис Хилтон разорвала помолвку с Крисом Зилкой





Пэрис Хилтон с Крисом Зилкой обручилась во время отдыха в Аспене около года назад. На протяжении последних нескольких месяцев актриса и певица со своим возлюбленным вела подготовку к свадьбе, но недавно появилась информация, что знаменитость решила разорвать помолвку и отменить бракосочетание. Также сообщается, что якобы причиной для этого послужило желание знаменитости посвятить себя раскрутке собственного косметического и парфюмерного бренда, а такая работа отнимает много времени и сил. Крис Зилка также хочет приложить усилия для продолжения актерской деятельности. Но официально звездная пара ещё не объявила о расставании.Напомним, Пэрис Хилтон имела большое количество романов, и в трёх случаях речь заходила о свадьбе. Но ни разу светская львица так и не пошла под венец. Поклонники надеялись, что Крис Зилка станет мужем певицы и актрисы.