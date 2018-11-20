АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.32 USD 66.01
Курс валют на 20.11.2018

Пэрис Хилтон разорвала помолвку с Крисом Зилкой

Скандально известная Пэрис Хилтон приняла решение прекратить подготовку к свадьбе. Светская львица разорвала помолвку с актёром Крисом Зилкой, с которым состояла в отношения более двух лет.

Пэрис Хилтон разорвала помолвку с Крисом Зилкой

Пэрис Хилтон с Крисом Зилкой обручилась во время отдыха в Аспене около года назад. На протяжении последних нескольких месяцев актриса и певица со своим возлюбленным вела подготовку к свадьбе, но недавно появилась информация, что знаменитость решила разорвать помолвку и отменить бракосочетание. Также сообщается, что якобы причиной для этого послужило желание знаменитости посвятить себя раскрутке собственного косметического и парфюмерного бренда, а такая работа отнимает много времени и сил. Крис Зилка также хочет приложить усилия для продолжения актерской деятельности. Но официально звездная пара ещё не объявила о расставании.

Пэрис Хилтон разорвала помолвку с Крисом Зилкой

Напомним, Пэрис Хилтон имела большое количество романов, и в трёх случаях речь заходила о свадьбе. Но ни разу светская львица так и не пошла под венец. Поклонники надеялись, что Крис Зилка станет мужем певицы и актрисы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Монеточка снова отменила концерт по невыясненным
Ученые NASA для посадки миссии "Марс-2020"
Бывшая супруга Евгения Осина рассказала о жизни с
В Аргентине назвали альтернативную версию гибели
Ксения Собчак уехала в Прагу без мужа Максима
Компания LG выпустила умный динамик с
Сестра Ольги Бузовой Анна травмировала ребенка на
Дима Билан показал моменты репетиции ледового шоу
Илон Маск назвал новый космический корабль
Ксения Бородина с мужем и подругами веселилась на
Астрономы нашли звезду, похожую на Солнце
Солист группы «Звери» Роман Билык показал фанатам
Топ-10 самых страшных домов мира
Алиану Устиненко (Гобозову) высмеяли из-за
Беременная Меган Маркл и принц Гарри пришли на
Пэрис Хилтон разорвала помолвку с Крисом Зилкой
Иван Ургант высмеял Настю Ивлееву после ее слов о
Депутата, предлагавшего отменить пенсии,
«Связной» запустил программу multitrade-in
Дмитрий Тарасов поблагодарил жену Анастасию
Рэперу Tekashi69 грозят пожизненным сроком за
Мэнди Мур вышла замуж за рок-музыканта
Рустам Солнцев сомневается в искренности подруг
На Украине машины с «евробляхами» заблокировали
Юрий Лоза обвинил рэпера Басту в неумении петь
Дарья Пынзарь неумело отретушировала свой живот
Ксения Бородина в Instagram выложила пост
Арест главы Nissan привел к падению акций трех
Звезда клипа Ольги Бузовой Алексей Петренко
Известный уфолог нашёл на Марсе отчетливое
Просмотреть все новости