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Рустам Солнцев сомневается в искренности подруг Ольги Бузовой

Несколько дней назад бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев также оказался в зрительном зале «Крокус Сити Холла» в Москве, где состоялось грандиозное шоу Ольги Бузовой «Принимай меня», и шоумен намекнул своей подруге по телестройке, что не все ее подруги были искренни.

Рустам как всегда эмоционально отметил, что теперь он тоже фанат Ольги, но предостерег Бузову в отношении подруг, намекнув, что «вторая ведущая нашего проекта» тоже там была, и чтобы певица не слишком верила своим друзьям.

Рустам Солнцев сомневается в искренности подруг Ольги Бузовой

В своем монологе к Бузовой Солнцев вспомнил и об Алене Водонаевой, с которой Ольга конфликтовала на проекте, и отметил, что Алена может относиться к знаменитости совсем не так, как это кажется внешне.

Рустам Солнцев сомневается в искренности подруг Ольги Бузовой

В итоге Рустам Солнцев заявил Бузовой, что она «не умеет выбирать себе людей для жизни», намекая и на бывшего супруга Дмитрия Тарасова, который изменял ей еще будучи в браке.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:05

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