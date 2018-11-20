Рустам Солнцев сомневается в искренности подруг Ольги Бузовой





Рустам как всегда эмоционально отметил, что теперь он тоже фанат Ольги, но предостерег Бузову в отношении подруг, намекнув, что «вторая ведущая нашего проекта» тоже там была, и чтобы певица не слишком верила своим друзьям.В своем монологе к Бузовой Солнцев вспомнил и об Алене Водонаевой, с которой Ольга конфликтовала на проекте, и отметил, что Алена может относиться к знаменитости совсем не так, как это кажется внешне.В итоге Рустам Солнцев заявил Бузовой, что она «не умеет выбирать себе людей для жизни», намекая и на бывшего супруга Дмитрия Тарасова, который изменял ей еще будучи в браке.