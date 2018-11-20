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Мэнди Мур вышла замуж за рок-музыканта

Американская певица и актриса Мэнди Мур вышла замуж за рок-музыканта Тейлора Голдсмита. Свадьба состоялась в минувшее воскресенье в Лос-Анджелесе.

Мэнди Мур вышла замуж за рок-музыканта

Свадебная церемония 34-летней Мэнди Мур и 33-летнего лидера рок-группы Dawes Тейлора Голдсмита была не очень многочисленной. Новобрачные пригласили около пятидесяти близких друзей и родственников. Провели церемонию во дворе дома Мэнди в Лос-Анджелесе, а после неё все приглашённые отправились в банкетный зал, находящийся в центре города. Развлекал гостей на празднике «новоиспечённый» муж и его рок-группа.

Известно, этот брак у Мэнди второй. Первым её мужем был Райан Адамс, с которым они прожили вместе шесть лет. Развелись супруги в 2015 году, а через два года Мэнди Мур сообщила о своих новых серьёзных отношениях с Тейлором и продемонстрировала всем помолвочное кольцо.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:10

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