Ксения Бородина в Instagram выложила пост «семейных проблем»

«Ксюш, у вас с Курбаном все хорошо? Помните, все проблемы можно решить!», «Бородина, что опять не так? Или снова хайпануть решила?», «Бородина и Омаров являются показательным семейством, надеюсь, что это просто шутка», - продолжают комментировать новый пост Бородиной.





На днях телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, который не просто вызвал у преданных поклонников телезнаменитости неоднозначную реакцию, но и не на шутку встревожил их.Нужно сказать, что на первый взгляд свежая публикация Ксении выглядит весьма комично, однако многим интернет-пользователям показалось, что за подобным юмором Бородина скрывает серьезные семейные проблемы.Большинство читателей обратили еще внимание на то, что телеведущая «Дома-2» по непонятной причине закрыла доступ к своим социальным сетям. Практически все пользователи Сети убеждены, что пост «семейных проблем» Бородиной совсем не шуточный и для того, чтобы избежать огромного количества вопросов, Ксения просто закрыла свою страничку.Стоит отметить, что не так давно в СМИ уже появлялась информация о том, что семейство Бородиной и Омаровова находится на грани развода. Причиной этому являются неоднократные измены Курбана. Некоторые же журналисты утверждают, что Ксении надоело, что ее безработный супруг пользуется ее популярностью.Также пользователи Сети заметили, что в последнее время Ксения и Курбан то и дело отписываются друг от друга в социальных сетях и даже отдыхают по отдельности, что не может не вызывать подозрения.