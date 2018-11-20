Юрий Лоза обвинил рэпера Басту в неумении петь





Юрий Лоза подчеркнул, что подобные передачи, которые появились за рубежом и были в результате выкуплены российскими представителями, работают только на рейтинги и прибыль. Композитор напомнил, что в проекте все прописано от начала до конца, как реагируют судьи, расстановка, что нужно брать, чего не брать, и там на шоу ни о каких талантах разговора нет. Юрий Лоза считает, что нужны характеры и типажи, чтобы об этом говорили.Напомним, что в новом сезоне ток-шоу «Голос» наставниками участников стали солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров, композитор и продюсер Константин Меладзе, исполнительница Ани Лорак и рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста.