Юрий Лоза обвинил рэпера Басту в неумении петь
Юрий Лоза обвинил рэп-исполнителя Басту в неумении петь. По мнению композитора, в ток-шоу «Голос» кресла наставников для участников занимают некомпетентные члены жюри.
Юрий Лоза подчеркнул, что подобные передачи, которые появились за рубежом и были в результате выкуплены российскими представителями, работают только на рейтинги и прибыль. Композитор напомнил, что в проекте все прописано от начала до конца, как реагируют судьи, расстановка, что нужно брать, чего не брать, и там на шоу ни о каких талантах разговора нет. Юрий Лоза считает, что нужны характеры и типажи, чтобы об этом говорили.
Напомним, что в новом сезоне ток-шоу «Голос» наставниками участников стали солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров, композитор и продюсер Константин Меладзе, исполнительница Ани Лорак и рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста.
Юрий Лоза подчеркнул, что подобные передачи, которые появились за рубежом и были в результате выкуплены российскими представителями, работают только на рейтинги и прибыль. Композитор напомнил, что в проекте все прописано от начала до конца, как реагируют судьи, расстановка, что нужно брать, чего не брать, и там на шоу ни о каких талантах разговора нет. Юрий Лоза считает, что нужны характеры и типажи, чтобы об этом говорили.
Напомним, что в новом сезоне ток-шоу «Голос» наставниками участников стали солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров, композитор и продюсер Константин Меладзе, исполнительница Ани Лорак и рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста.
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00