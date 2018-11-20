АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.32 USD 66.01
Курс валют на 20.11.2018

Юрий Лоза обвинил рэпера Басту в неумении петь

Юрий Лоза обвинил рэп-исполнителя Басту в неумении петь. По мнению композитора, в ток-шоу «Голос» кресла наставников для участников занимают некомпетентные члены жюри.

Юрий Лоза обвинил рэпера Басту в неумении петь

Юрий Лоза подчеркнул, что подобные передачи, которые появились за рубежом и были в результате выкуплены российскими представителями, работают только на рейтинги и прибыль. Композитор напомнил, что в проекте все прописано от начала до конца, как реагируют судьи, расстановка, что нужно брать, чего не брать, и там на шоу ни о каких талантах разговора нет. Юрий Лоза считает, что нужны характеры и типажи, чтобы об этом говорили.

Юрий Лоза обвинил рэпера Басту в неумении петь

Напомним, что в новом сезоне ток-шоу «Голос» наставниками участников стали солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров, композитор и продюсер Константин Меладзе, исполнительница Ани Лорак и рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иван Ургант высмеял Настю Ивлееву после ее слов о
Депутата, предлагавшего отменить пенсии,
«Связной» запустил программу multitrade-in
Дмитрий Тарасов поблагодарил жену Анастасию
Рэперу Tekashi69 грозят пожизненным сроком за
Мэнди Мур вышла замуж за рок-музыканта
Рустам Солнцев сомневается в искренности подруг
На Украине машины с «евробляхами» заблокировали
Юрий Лоза обвинил рэпера Басту в неумении петь
Дарья Пынзарь неумело отретушировала свой живот
Ксения Бородина в Instagram выложила пост
Арест главы Nissan привел к падению акций трех
Звезда клипа Ольги Бузовой Алексей Петренко
Известный уфолог нашёл на Марсе отчетливое
Счетная палата проверит деятельность Фонда кино,
Один из крупнейших операторов каршеринга в России
Максим Галкин рассказал о причине конфликта с
Жена Гарика Харламова Кристина Асмус поздравила
На дне океана обнаружены загадочные тоннели,
Крис Кельми может стать следующей жертвой
Обновление MIUI 10 на базе Android 9.0 для
Трансгендеру-убийце сделают операцию по смене
Актёры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отложили
Родители Ольги Бузовой недовольны откровенными
Элина Камирен рассказала, что «заедает» грусть
На Боровском шоссе в Москве сгорел автобус
Надежда Ангарская из Comedy Woman стала мамой,
Немецкие журналисты считают российских женщин
Свадебное платье актрисы Шэрон Тейт продали на
Взрыв в жилом доме на западе Азербайджана: под
Просмотреть все новости