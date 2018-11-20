АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.32 USD 66.01
Курс валют на 20.11.2018

Арест главы Nissan привел к падению акций трех автоконцернов

После заключения под стражу главы японского автопроизводителя Nissan Карлоса Гона обрушились акции сразу трех компаний. Стоимость ценных бумаг автоконцерна Nissan, торгующихся на Токийской бирже, упала на 6,25%.

Арест главы Nissan привел к падению акций трех автоконцернов

Карлоса Гона и члена совета директоров Грега Келли японская прокуратура подозревает в попытке сокрытия доходов. Следствие полагает, что с 2011-го по 2015 год они мошенническим образом занижали информацию о выплатах и тем самым присвоили себе 5 миллиардов иен. Компания Nissan признала все обвинения и теперь намерена сотрудничать со следствием. А вот Гону, если его вина будет доказана, грозит до 10 лет тюремного заключения.

На собрании совета директоров 22 ноября будет поставлен вопрос о немедленном увольнении Карлоса Гона и Грега Келли. Сейчас Гон формально является руководителем альянса трех автопроизводителей Renault-Nissan-Mitsubishi Motors. На фоне развивающегося скандала акции Renault и Mitsubishi Motors аналогичным образом просели на 8,4% и 6%.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иван Ургант высмеял Настю Ивлееву после ее слов о
Депутата, предлагавшего отменить пенсии,
«Связной» запустил программу multitrade-in
Дмитрий Тарасов поблагодарил жену Анастасию
Рэперу Tekashi69 грозят пожизненным сроком за
Мэнди Мур вышла замуж за рок-музыканта
Рустам Солнцев сомневается в искренности подруг
На Украине машины с «евробляхами» заблокировали
Юрий Лоза обвинил рэпера Басту в неумении петь
Дарья Пынзарь неумело отретушировала свой живот
Ксения Бородина в Instagram выложила пост
Арест главы Nissan привел к падению акций трех
Звезда клипа Ольги Бузовой Алексей Петренко
Известный уфолог нашёл на Марсе отчетливое
Счетная палата проверит деятельность Фонда кино,
Один из крупнейших операторов каршеринга в России
Максим Галкин рассказал о причине конфликта с
Жена Гарика Харламова Кристина Асмус поздравила
На дне океана обнаружены загадочные тоннели,
Крис Кельми может стать следующей жертвой
Обновление MIUI 10 на базе Android 9.0 для
Трансгендеру-убийце сделают операцию по смене
Актёры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отложили
Родители Ольги Бузовой недовольны откровенными
Элина Камирен рассказала, что «заедает» грусть
На Боровском шоссе в Москве сгорел автобус
Надежда Ангарская из Comedy Woman стала мамой,
Немецкие журналисты считают российских женщин
Свадебное платье актрисы Шэрон Тейт продали на
Взрыв в жилом доме на западе Азербайджана: под
Просмотреть все новости