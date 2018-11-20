Арест главы Nissan привел к падению акций трех автоконцернов
После заключения под стражу главы японского автопроизводителя Nissan Карлоса Гона обрушились акции сразу трех компаний. Стоимость ценных бумаг автоконцерна Nissan, торгующихся на Токийской бирже, упала на 6,25%.
Карлоса Гона и члена совета директоров Грега Келли японская прокуратура подозревает в попытке сокрытия доходов. Следствие полагает, что с 2011-го по 2015 год они мошенническим образом занижали информацию о выплатах и тем самым присвоили себе 5 миллиардов иен. Компания Nissan признала все обвинения и теперь намерена сотрудничать со следствием. А вот Гону, если его вина будет доказана, грозит до 10 лет тюремного заключения.
На собрании совета директоров 22 ноября будет поставлен вопрос о немедленном увольнении Карлоса Гона и Грега Келли. Сейчас Гон формально является руководителем альянса трех автопроизводителей Renault-Nissan-Mitsubishi Motors. На фоне развивающегося скандала акции Renault и Mitsubishi Motors аналогичным образом просели на 8,4% и 6%.
Карлоса Гона и члена совета директоров Грега Келли японская прокуратура подозревает в попытке сокрытия доходов. Следствие полагает, что с 2011-го по 2015 год они мошенническим образом занижали информацию о выплатах и тем самым присвоили себе 5 миллиардов иен. Компания Nissan признала все обвинения и теперь намерена сотрудничать со следствием. А вот Гону, если его вина будет доказана, грозит до 10 лет тюремного заключения.
На собрании совета директоров 22 ноября будет поставлен вопрос о немедленном увольнении Карлоса Гона и Грега Келли. Сейчас Гон формально является руководителем альянса трех автопроизводителей Renault-Nissan-Mitsubishi Motors. На фоне развивающегося скандала акции Renault и Mitsubishi Motors аналогичным образом просели на 8,4% и 6%.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:40