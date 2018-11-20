Арест главы Nissan привел к падению акций трех автоконцернов





Карлоса Гона и члена совета директоров Грега Келли японская прокуратура подозревает в попытке сокрытия доходов. Следствие полагает, что с 2011-го по 2015 год они мошенническим образом занижали информацию о выплатах и тем самым присвоили себе 5 миллиардов иен. Компания Nissan признала все обвинения и теперь намерена сотрудничать со следствием. А вот Гону, если его вина будет доказана, грозит до 10 лет тюремного заключения.На собрании совета директоров 22 ноября будет поставлен вопрос о немедленном увольнении Карлоса Гона и Грега Келли. Сейчас Гон формально является руководителем альянса трех автопроизводителей Renault-Nissan-Mitsubishi Motors. На фоне развивающегося скандала акции Renault и Mitsubishi Motors аналогичным образом просели на 8,4% и 6%.