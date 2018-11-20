Звезда клипа Ольги Бузовой Алексей Петренко сделал ДНК-тест

«Предполагаемая дочь - Жасмин Воробьева. Предполагаемый отец - Алексей Петренко. Вероятность того, что Жасмин является дочерью Петренко, составляет ноль процентов» - заявил эксперт.





На днях на телепрограмме «ДНК», которая выходит в эфиры телеканала «НТВ», появилась малоизвестная актриса, 43-летняя Элеонора Воробьева, заявившая, что несколько лет назад родила малыша от звезды видеоклипа поющей телеведущей Ольги Бузовой «Нам будет жарко» Алексея Петренко.По словам Элеоноры, долгое время она не могла отыскать отца своего ребенка, чтобы сообщить ему радостную новость. В итоге приняла решение обнародовать эту историю. Из рассказа Воробьевой становится понятно, что она познакомилась с Петренко на съемках кинофильма, после чего у них начался роман.Отношения продлились не очень долго, однако после расставания актриса поняла, что беременна. Элеонора попыталась сообщить Алексею, что находится в положении, но мужчина отказался ее слушать.В свою очередь Петренко на программе «ДНК» заявил, что не знает Воробьеву, и добавил, что убежден в том, что этой женщине от него нужны только деньги. В результате, чтобы расставить все точки над «ё», звезде клипа Ольги Бузовой пришлось пройти ДНК-тест.Нужно сказать, что Алексей подчеркнул, что если девочка на самом деле его дочь, то он будет обеспечивать ее и позаботится о том, чтобы малышка жила достойной жизнью. В конце программы был озвучен результат генетической экспертизы.К слову, Элеонора Воробьева так и не признала того, что соврала, а Алексей Петренко, несмотря ни на что, не стал как-то унижать женщину.