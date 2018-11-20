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Звезда клипа Ольги Бузовой Алексей Петренко сделал ДНК-тест

39-летний актер Алексей Петренко, снявшийся в клипе Ольги Бузовой «Нам будет жарко», стал героем передачи «ДНК» на «НТВ».

На днях на телепрограмме «ДНК», которая выходит в эфиры телеканала «НТВ», появилась малоизвестная актриса, 43-летняя Элеонора Воробьева, заявившая, что несколько лет назад родила малыша от звезды видеоклипа поющей телеведущей Ольги Бузовой «Нам будет жарко» Алексея Петренко.

Звезда клипа Ольги Бузовой Алексей Петренко сделал ДНК-тест

По словам Элеоноры, долгое время она не могла отыскать отца своего ребенка, чтобы сообщить ему радостную новость. В итоге приняла решение обнародовать эту историю. Из рассказа Воробьевой становится понятно, что она познакомилась с Петренко на съемках кинофильма, после чего у них начался роман.

Отношения продлились не очень долго, однако после расставания актриса поняла, что беременна. Элеонора попыталась сообщить Алексею, что находится в положении, но мужчина отказался ее слушать.

В свою очередь Петренко на программе «ДНК» заявил, что не знает Воробьеву, и добавил, что убежден в том, что этой женщине от него нужны только деньги. В результате, чтобы расставить все точки над «ё», звезде клипа Ольги Бузовой пришлось пройти ДНК-тест.

Звезда клипа Ольги Бузовой Алексей Петренко сделал ДНК-тест

Нужно сказать, что Алексей подчеркнул, что если девочка на самом деле его дочь, то он будет обеспечивать ее и позаботится о том, чтобы малышка жила достойной жизнью. В конце программы был озвучен результат генетической экспертизы.

«Предполагаемая дочь - Жасмин Воробьева. Предполагаемый отец - Алексей Петренко. Вероятность того, что Жасмин является дочерью Петренко, составляет ноль процентов» - заявил эксперт.

К слову, Элеонора Воробьева так и не признала того, что соврала, а Алексей Петренко, несмотря ни на что, не стал как-то унижать женщину.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:30

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