Известный уфолог нашёл на Марсе отчетливое изображение Будды





При изучении спутниковых снимков Красной планеты Скотт Уоринг обратил внимание на некий 8-километровый объект, своими очертаниями похожий на человеческий профиль. Уфолог убеждён – это лицо основателя буддизма. Скотт говорит, Будду невозможно ни с кем спутать, и его новое открытие является подтверждением теории о внеземном происхождении всех существующих религий. Тем более, что раньше на Марсе уже была обнаружена статуя этого «святого».На представленном снимке действительно можно рассмотреть лысую голову, пухлые щёки, глаза, подбородок, ухо, рот, принадлежащие огромному мужчине. И даже если это парейдолическая иллюзия, то она самая невероятная из всех, обнаруженных конспирологами в последнее время.Многие верят в находки «космических археологов», считая их чем-то невероятным и уж точно не обманом зрения. Однако официальная наука не признаёт подобные «чудеса» и даже давно уже отказывается их комментировать.