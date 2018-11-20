АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.32 USD 66.01
Курс валют на 20.11.2018

Известный уфолог нашёл на Марсе отчетливое изображение Будды

Известный в определённых кругах тайваньский уфолог и конспиролог Скотт Уоринг при изучении снимков поверхности Марса обнаружил объект, напоминающий профиль Будды. Эксперт уверен, его находка подтверждает теорию, согласно которой все религии на Землю принесли представители внеземных цивилизаций.

Известный уфолог нашёл на Марсе отчетливое изображение Будды

При изучении спутниковых снимков Красной планеты Скотт Уоринг обратил внимание на некий 8-километровый объект, своими очертаниями похожий на человеческий профиль. Уфолог убеждён – это лицо основателя буддизма. Скотт говорит, Будду невозможно ни с кем спутать, и его новое открытие является подтверждением теории о внеземном происхождении всех существующих религий. Тем более, что раньше на Марсе уже была обнаружена статуя этого «святого».

На представленном снимке действительно можно рассмотреть лысую голову, пухлые щёки, глаза, подбородок, ухо, рот, принадлежащие огромному мужчине. И даже если это парейдолическая иллюзия, то она самая невероятная из всех, обнаруженных конспирологами в последнее время.


Многие верят в находки «космических археологов», считая их чем-то невероятным и уж точно не обманом зрения. Однако официальная наука не признаёт подобные «чудеса» и даже давно уже отказывается их комментировать.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иван Ургант высмеял Настю Ивлееву после ее слов о
Депутата, предлагавшего отменить пенсии,
«Связной» запустил программу multitrade-in
Дмитрий Тарасов поблагодарил жену Анастасию
Рэперу Tekashi69 грозят пожизненным сроком за
Мэнди Мур вышла замуж за рок-музыканта
Рустам Солнцев сомневается в искренности подруг
На Украине машины с «евробляхами» заблокировали
Юрий Лоза обвинил рэпера Басту в неумении петь
Дарья Пынзарь неумело отретушировала свой живот
Ксения Бородина в Instagram выложила пост
Арест главы Nissan привел к падению акций трех
Звезда клипа Ольги Бузовой Алексей Петренко
Известный уфолог нашёл на Марсе отчетливое
Счетная палата проверит деятельность Фонда кино,
Один из крупнейших операторов каршеринга в России
Максим Галкин рассказал о причине конфликта с
Жена Гарика Харламова Кристина Асмус поздравила
На дне океана обнаружены загадочные тоннели,
Крис Кельми может стать следующей жертвой
Обновление MIUI 10 на базе Android 9.0 для
Трансгендеру-убийце сделают операцию по смене
Актёры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отложили
Родители Ольги Бузовой недовольны откровенными
Элина Камирен рассказала, что «заедает» грусть
На Боровском шоссе в Москве сгорел автобус
Надежда Ангарская из Comedy Woman стала мамой,
Немецкие журналисты считают российских женщин
Свадебное платье актрисы Шэрон Тейт продали на
Взрыв в жилом доме на западе Азербайджана: под
Просмотреть все новости