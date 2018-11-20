Один из крупнейших операторов каршеринга в России прекратил работу





За последнее время у EasyRide на каршеринговом рынке появилось множество конкурентов. Чтобы хоть как-то оставаться на плаву руководство компании начало брать займы. В конечном итоге фирма стала должна 30 миллионов рублей. Основным кредитором выступал дилерский центр Major, который в данный момент тоже несет большие убытки.Компания EasyRide начала свою деятельность в 2011 году. Изначально автопарк сервисной фирмы состоял из 150 кроссоверов Renault Kaptur, однако спустя несколько месяцев он увеличился до 200 автомобилей. Низкие тарифы и высокое качество обслуживания позволило нарастить большую клиентскую базу, однако после появления новых каршеринговых компаний EasyRide начала терять заказчиков.