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Один из крупнейших операторов каршеринга в России прекратил работу

О завершении своей работы в середине ноября заявила крупная каршеринговая компания EasyRide. Фирма влезла в миллионные долги, которые не смогла обслуживать, в результате чего ее имущество было распродано, а весь персонал распущен.

Один из крупнейших операторов каршеринга в России прекратил работу

За последнее время у EasyRide на каршеринговом рынке появилось множество конкурентов. Чтобы хоть как-то оставаться на плаву руководство компании начало брать займы. В конечном итоге фирма стала должна 30 миллионов рублей. Основным кредитором выступал дилерский центр Major, который в данный момент тоже несет большие убытки.

Компания EasyRide начала свою деятельность в 2011 году. Изначально автопарк сервисной фирмы состоял из 150 кроссоверов Renault Kaptur, однако спустя несколько месяцев он увеличился до 200 автомобилей. Низкие тарифы и высокое качество обслуживания позволило нарастить большую клиентскую базу, однако после появления новых каршеринговых компаний EasyRide начала терять заказчиков.



 
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Авто / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:10

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