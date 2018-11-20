АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.32 USD 66.01
Курс валют на 20.11.2018

Максим Галкин рассказал о причине конфликта с семьёй Масляковых

Недавно в одном из эфиров Максим Галкин поделился причиной конфликта с семьёй бессменных ведущих КВН Масляковых. По словам артиста, он не таит обиду на известное семейство, но и предпочитает с ними не общаться.

Максим Галкин рассказал о причине конфликта с семьёй Масляковых

Максим Галкин рассказывает, несколько лет назад во время одного из эфиров, резко высказался в адрес Маслякова-младшего, отметив, что у него из достижений в жизни – только громкая фамилия. Александр-младший спокойно на это отреагировал, а вот старший отомстил Галкину, отчитав его за поставленный низкий балл одной из команд КВН. Максим был в составе жюри популярного юмористического шоу, и выступавшая команда получила от него «тройку». Галкин уверяет, такая оценка была вполне заслужена, Александр Масляков-старший считал иначе. За кулисами он высказал Галкину своё резко негативное мнение. После этого случая Максим больше не соглашается быть членом жюри КВН и не общается с Масляковыми, хотя и обиды, как он утверждает, не держит.

За всё прошедшее со времени конфликта время ни один из представителей семьи Масляковых никак его не комментировал. Поэтому, держат ли они зло на Галкина, достоверно не известно.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иван Ургант высмеял Настю Ивлееву после ее слов о
Депутата, предлагавшего отменить пенсии,
«Связной» запустил программу multitrade-in
Дмитрий Тарасов поблагодарил жену Анастасию
Рэперу Tekashi69 грозят пожизненным сроком за
Мэнди Мур вышла замуж за рок-музыканта
Рустам Солнцев сомневается в искренности подруг
На Украине машины с «евробляхами» заблокировали
Юрий Лоза обвинил рэпера Басту в неумении петь
Дарья Пынзарь неумело отретушировала свой живот
Ксения Бородина в Instagram выложила пост
Арест главы Nissan привел к падению акций трех
Звезда клипа Ольги Бузовой Алексей Петренко
Известный уфолог нашёл на Марсе отчетливое
Счетная палата проверит деятельность Фонда кино,
Один из крупнейших операторов каршеринга в России
Максим Галкин рассказал о причине конфликта с
Жена Гарика Харламова Кристина Асмус поздравила
На дне океана обнаружены загадочные тоннели,
Крис Кельми может стать следующей жертвой
Обновление MIUI 10 на базе Android 9.0 для
Трансгендеру-убийце сделают операцию по смене
Актёры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отложили
Родители Ольги Бузовой недовольны откровенными
Элина Камирен рассказала, что «заедает» грусть
На Боровском шоссе в Москве сгорел автобус
Надежда Ангарская из Comedy Woman стала мамой,
Немецкие журналисты считают российских женщин
Свадебное платье актрисы Шэрон Тейт продали на
Взрыв в жилом доме на западе Азербайджана: под
Просмотреть все новости