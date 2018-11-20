Максим Галкин рассказал о причине конфликта с семьёй Масляковых





Максим Галкин рассказывает, несколько лет назад во время одного из эфиров, резко высказался в адрес Маслякова-младшего, отметив, что у него из достижений в жизни – только громкая фамилия. Александр-младший спокойно на это отреагировал, а вот старший отомстил Галкину, отчитав его за поставленный низкий балл одной из команд КВН. Максим был в составе жюри популярного юмористического шоу, и выступавшая команда получила от него «тройку». Галкин уверяет, такая оценка была вполне заслужена, Александр Масляков-старший считал иначе. За кулисами он высказал Галкину своё резко негативное мнение. После этого случая Максим больше не соглашается быть членом жюри КВН и не общается с Масляковыми, хотя и обиды, как он утверждает, не держит.За всё прошедшее со времени конфликта время ни один из представителей семьи Масляковых никак его не комментировал. Поэтому, держат ли они зло на Галкина, достоверно не известно.