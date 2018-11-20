Крис Кельми может стать следующей жертвой алкогольной зависимости





Дана Борисова рассказывает, что была дружна с умершим недавно певцом Евгением Осиным. Они даже вместе проходили в Таиланде курс лечения от алкоголизма. Телеведущая вспоминает, вместе с ними в клинике находился и известный певец Крис Кельми, о состоянии и местонахождении которого в данное время, как выяснилось, никому не известно. Борисова предположила, что он сейчас находится в плачевном состоянии и, возможно, станет вслед за Осиным, следующей жертвой пагубного пристрастия.Напомним, Крис Кельми – звезда 90-х годов, был участником групп «Автограф» и «Рок-Ателье». Наиболее популярные песни в его исполнении – «Усталое такси» и «Ночное рандеву». Давно известно о его алкогольной зависимости, от которой он периодически пытается избавиться, но снова «срывается». Несколько раз даже был замечен на эфирах программ в состоянии алкогольного опьянения. К примеру, на передаче «Прямой эфир», будучи в нетрезвом состоянии пытался подарить Сергею Челобанову свою вставную челюсть.