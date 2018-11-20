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Крис Кельми может стать следующей жертвой алкогольной зависимости

Некогда популярный исполнитель хита «Ночное рандеву» Крис Кельми может стать новой жертвой алкогольной зависимости. Об этом рассказала на программе Андрея Малахова известная телеведущая Дана Борисова.

Крис Кельми может стать следующей жертвой алкогольной зависимости

Дана Борисова рассказывает, что была дружна с умершим недавно певцом Евгением Осиным. Они даже вместе проходили в Таиланде курс лечения от алкоголизма. Телеведущая вспоминает, вместе с ними в клинике находился и известный певец Крис Кельми, о состоянии и местонахождении которого в данное время, как выяснилось, никому не известно. Борисова предположила, что он сейчас находится в плачевном состоянии и, возможно, станет вслед за Осиным, следующей жертвой пагубного пристрастия.

Напомним, Крис Кельми – звезда 90-х годов, был участником групп «Автограф» и «Рок-Ателье». Наиболее популярные песни в его исполнении – «Усталое такси» и «Ночное рандеву». Давно известно о его алкогольной зависимости, от которой он периодически пытается избавиться, но снова «срывается». Несколько раз даже был замечен на эфирах программ в состоянии алкогольного опьянения. К примеру, на передаче «Прямой эфир», будучи в нетрезвом состоянии пытался подарить Сергею Челобанову свою вставную челюсть.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:30

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