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Трансгендеру-убийце сделают операцию по смене пола за счёт государства

Женщина-трансгендер, осуждённая за убийство и отбывающая пожизненный срок в женской тюрьме Шотландии, перенесёт дорогую операцию по смене пола. При этом данная процедура будет оплачена государством.

Трансгендеру-убийце сделают операцию по смене пола за счёт государства

С 2011 года 27-летний Питер Лэингу официально сменил имя на Пэрис Грин и идентифицирует себя в качестве женщины. Служба здравоохранения Великобритании заплатит за операцию для заключённой 20 тысяч фунтов стерлингов. С дополнительными хирургическими вмешательствами стоимость операции может увеличиться до 100 тысяч. В истории это первый случай, когда подобную процедуру делают заключённому.

Для проведения дорогостоящей операции женщину-трансгендера из тюрьмы перевезут в клинику, которая находится на юге Англии. На протяжении двух недель убийца будет находиться в отдельной палате под круглосуточным наблюдением. Данная ситуация вызвала среди тюремного персонала возмущение, поскольку операция не является жизненно важной.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 09:05

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