Трансгендеру-убийце сделают операцию по смене пола за счёт государства





С 2011 года 27-летний Питер Лэингу официально сменил имя на Пэрис Грин и идентифицирует себя в качестве женщины. Служба здравоохранения Великобритании заплатит за операцию для заключённой 20 тысяч фунтов стерлингов. С дополнительными хирургическими вмешательствами стоимость операции может увеличиться до 100 тысяч. В истории это первый случай, когда подобную процедуру делают заключённому.Для проведения дорогостоящей операции женщину-трансгендера из тюрьмы перевезут в клинику, которая находится на юге Англии. На протяжении двух недель убийца будет находиться в отдельной палате под круглосуточным наблюдением. Данная ситуация вызвала среди тюремного персонала возмущение, поскольку операция не является жизненно важной.