Обновление MIUI 10 на базе Android 9.0 для смартфона Xiaomi Pocophone F1 стало доступным





Теперь стало известно, что процесс разработки ускорился, владельцы смартфона Xiaomi Pocophone F1 могут скачать прошивку для своего гаджета прямо сейчас. Финальная сборка обновления может выйти уже до конца года, если во время бета-теста пользователи не обнаружат серьезных ошибок. Кроме того, после успешного запуска обновления MIUI 10 разработчики устройства начнут подготавливать Pocophone F1 к переходу на операционную систему Android 10 (Android Q).Смартфон Xiaomi Pocophone F1 разработан на базе чипсета Snapdragon 845. В зависимости от вариантов сборки устройство может иметь от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти. Размер экрана составляет 6,18 дюймов, а его разрешение равняется 2246 x 1080 пикселям. Смартфон оборудован тремя камерами: основная — 12 Мп, вспомогательная — 5 Мп и фронтальная — 20 Мп.