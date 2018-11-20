На Боровском шоссе в Москве сгорел автобус
На Боровском шоссе на западе Москвы загорелся частный автобус из Владимирской области. По сообщению столичных экстренных служб, движение в этой районе затруднено.
ЧП случилось в районе дома номер 8, на дороге в направлении области.
Салон автобуса на момент возгорания был пуст. Информация о причинах инцидента и пострадавших уточняется.
ЧП случилось в районе дома номер 8, на дороге в направлении области.
Салон автобуса на момент возгорания был пуст. Информация о причинах инцидента и пострадавших уточняется.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:49