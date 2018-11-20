Взрыв в жилом доме на западе Азербайджана: под завалами могут быть люди





Инцидент случился с Гянджи Кяпазского района. Взрывная волна разрушила квартиры в одной из блоков трехблочного здания. Под завалами могут быть люди, подчеркнули в пресс-службе.К спасательным работам привлечена Государственная противопожарная служба, Служба спасения особого риска МЧС и Войска гражданской обороны.