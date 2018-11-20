Элина Камирен рассказала, что «заедает» грусть шоколадками, а злобу – сельдереем





Чтобы вернуть себе силы после напряженного трудового дня, Элина ест определенные продукты. К примеру, от плохого настроения 32-летняя женщина спасается шоколадками, а от грусти - йогуртом и шпинатом.Чтобы снять усталость, бывшая «домовка» съедает банан, авокадо, форель и хумус, которые ввиду своей высокой калорийности сразу же придают ей сил.Бороться со злобой ей помогает сельдерей и фисташки, а стресс Элина снимает овсянкой, миндалем и брокколи.Как утверждает звезда телестройки, продукты, рекомендованные специалистами на все случаи жизни, помогают ей не срываться в сложных жизненных ситуациях на «запрещенку» и всегда находиться в форме.