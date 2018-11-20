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Элина Камирен рассказала, что «заедает» грусть шоколадками, а злобу – сельдереем

Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен ведет активный образ жизни, много работает и подвержена разнообразным стрессам, но у нее есть свой способ избавиться от усталости и плохого настроения – специальная еда.

Чтобы вернуть себе силы после напряженного трудового дня, Элина ест определенные продукты. К примеру, от плохого настроения 32-летняя женщина спасается шоколадками, а от грусти - йогуртом и шпинатом.

Элина Камирен рассказала, что «заедает» грусть шоколадками, а злобу – сельдереем

Чтобы снять усталость, бывшая «домовка» съедает банан, авокадо, форель и хумус, которые ввиду своей высокой калорийности сразу же придают ей сил.

Бороться со злобой ей помогает сельдерей и фисташки, а стресс Элина снимает овсянкой, миндалем и брокколи.

Элина Камирен рассказала, что «заедает» грусть шоколадками, а злобу – сельдереем

Как утверждает звезда телестройки, продукты, рекомендованные специалистами на все случаи жизни, помогают ей не срываться в сложных жизненных ситуациях на «запрещенку» и всегда находиться в форме.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:50

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