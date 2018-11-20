АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
ТОП-12 актеров отказавшихся от судьбоносных ролей
EUR 75.32 USD 66.01
Курс валют на 20.11.2018

Родители Ольги Бузовой недовольны откровенными нарядами дочери на концерте

Недавно прошел первый сольный концерт Ольги Бузовой. Некоторые наряды звезды были весьма откровенными.

Родители Ольги Бузовой недовольны откровенными нарядами дочери на концерте

Родители Ольги, пришедшие на концерт, вряд ли остались довольными такими фривольными сценическими костюмами. Об этом говорят не очень довольные лица Ирины и Игоря Бузовых на фотографии, которая была сделана после концерта.

И ещё бы, для этого снимка знаменитость позировала в черном топике и красненьких коротеньких шортах, которые ничего не прикрыли.

Многие удивились, что девушка со своими родителями фотографируется в таком непотребном виде.

Родители Ольги Бузовой недовольны откровенными нарядами дочери на концерте

Ранее мы уже писали, что на некоторые свои песни Бузова выходила с оголенными ягодицами. А ведь в зале присутствовало огромное количество школьников среднего и старшего возраста.

Надо думать, что дети впоследствии будут копировать предмет своего обожания. Но, увы, Оля на этом концерте не дала никакого позитивного повода для подражания.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На дне океана обнаружены загадочные тоннели,
Крис Кельми может стать следующей жертвой
Обновление MIUI 10 на базе Android 9.0 для
Трансгендеру-убийце сделают операцию по смене
Актёры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отложили
Родители Ольги Бузовой недовольны откровенными
Элина Камирен рассказала, что «заедает» грусть
На Боровском шоссе в Москве сгорел автобус
Надежда Ангарская из Comedy Woman стала мамой,
Немецкие журналисты считают российских женщин
Свадебное платье актрисы Шэрон Тейт продали на
Взрыв в жилом доме на западе Азербайджана: под
Учёные нашли связь между травмой головного мозга
Ольга Бузова скатилась на предпоследнее место в
Поклонники раскритиковали Ани Лорак за прозрачное
Анастасия Волочкова и Виктор Коклюшкин ушли ни с
Евгения Феофилактова купила дорогой Bentley за 10
Учёные: Частое потребление красного мяса может
Екатерина Андреева свистом спасается от леопарда
Toyota Probox и Toyota Succeed получили гибридные
Дмитрий Исаев рассказал об отношениях с отцом
Топ-6 продуктов, способных спровоцировать диабет
Травмы, полученные днем, заживают в два раза
Астрономы открыли гигантского космического
На фото показались новые наушники Apple AirPods 2
Ювелир сделал копию раллийного Ford из серебра,
Седан GAC Aion S обещает 4 уровень автономности
Российские археологи нашли древние захоронения
Jaguar и технология GLOSA спасут автомобилистов
Елена Летучая показала фото элегантной мамы в
Просмотреть все новости