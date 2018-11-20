Родители Ольги Бузовой недовольны откровенными нарядами дочери на концерте
Недавно прошел первый сольный концерт Ольги Бузовой. Некоторые наряды звезды были весьма откровенными.
Родители Ольги, пришедшие на концерт, вряд ли остались довольными такими фривольными сценическими костюмами. Об этом говорят не очень довольные лица Ирины и Игоря Бузовых на фотографии, которая была сделана после концерта.
И ещё бы, для этого снимка знаменитость позировала в черном топике и красненьких коротеньких шортах, которые ничего не прикрыли.
Многие удивились, что девушка со своими родителями фотографируется в таком непотребном виде.
Ранее мы уже писали, что на некоторые свои песни Бузова выходила с оголенными ягодицами. А ведь в зале присутствовало огромное количество школьников среднего и старшего возраста.
Надо думать, что дети впоследствии будут копировать предмет своего обожания. Но, увы, Оля на этом концерте не дала никакого позитивного повода для подражания.
Родители Ольги, пришедшие на концерт, вряд ли остались довольными такими фривольными сценическими костюмами. Об этом говорят не очень довольные лица Ирины и Игоря Бузовых на фотографии, которая была сделана после концерта.
И ещё бы, для этого снимка знаменитость позировала в черном топике и красненьких коротеньких шортах, которые ничего не прикрыли.
Многие удивились, что девушка со своими родителями фотографируется в таком непотребном виде.
Ранее мы уже писали, что на некоторые свои песни Бузова выходила с оголенными ягодицами. А ведь в зале присутствовало огромное количество школьников среднего и старшего возраста.
Надо думать, что дети впоследствии будут копировать предмет своего обожания. Но, увы, Оля на этом концерте не дала никакого позитивного повода для подражания.