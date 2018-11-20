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Ольга Бузова скатилась на предпоследнее место в списке самых сексуальных женщин России

Как певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова уже второй год набирает популярность, но в рейтинге самых сексуальных женщин России от журнала Maxim знаменитость скатилась с 87 позиции на 99-ю.

В итоге получается, что самая «лакомая» холостячка России - не такая уж желанная среди мужчин, ведь в рейтинге популярного журнала ее обогнали не самые популярные девушки.

Ольга Бузова скатилась на предпоследнее место в списке самых сексуальных женщин России

Какие факторы повлияли на сексуальность Бузовой, сложно сказать, что редакция мужского журнала решила именно так, и сама Ольга пока старается не комментировать свои низкие позиции среди сексуальных российских знаменитостей.

Да и вряд ли она захочет говорить об этом, ведь тут же последует критика со стороны хейтеров, бьющая по ее самолюбию.

На последней строчке «100 самых сексуальных женщин России» оказалась Ксения Раппопорт, а самой желанной девушкой оказалась Наталья Краснова, блогерша и юмористка, задавшая вопрос по время «Прямой линии» Владимиру Путину. А фотосессия в Maxim сделала Краснову суперпопулярной среди мужчин и ее поклонников.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:19

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