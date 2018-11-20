Ольга Бузова скатилась на предпоследнее место в списке самых сексуальных женщин России





В итоге получается, что самая «лакомая» холостячка России - не такая уж желанная среди мужчин, ведь в рейтинге популярного журнала ее обогнали не самые популярные девушки.Какие факторы повлияли на сексуальность Бузовой, сложно сказать, что редакция мужского журнала решила именно так, и сама Ольга пока старается не комментировать свои низкие позиции среди сексуальных российских знаменитостей.Да и вряд ли она захочет говорить об этом, ведь тут же последует критика со стороны хейтеров, бьющая по ее самолюбию.На последней строчке «100 самых сексуальных женщин России» оказалась Ксения Раппопорт, а самой желанной девушкой оказалась Наталья Краснова, блогерша и юмористка, задавшая вопрос по время «Прямой линии» Владимиру Путину. А фотосессия в Maxim сделала Краснову суперпопулярной среди мужчин и ее поклонников.