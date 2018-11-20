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Свадебное платье актрисы Шэрон Тейт продали на аукционе за 56 тысяч долларов

Свадебное платье, в котором американская артистка и манекенщица Шэрон Тейт выходила замуж за режиссера Романа Полански, продали за 56 тысяч долларов на аукционе в Лос-Анджелесе. Такую информацию передал телеканал Fox News.

Свадебное платье актрисы Шэрон Тейт продали на аукционе за 56 тысяч долларов

Шэрон Тейт надевала этот наряд на церемонию бракосочетания с Романом Полански, которая проходила в столице Великобритании 20.01.1968. В качестве прочих лотов на торгах были представлены другие платья артистки, в которых она посещала премьерные показы киноработ своего мужа. Всего участники аукциона приобрели около 100 вещей из личной коллекции голливудской знаменитости.

Шэрон Тейт родилась в США в 1943 году. Ее дебют в кино состоялся в 1961 году, а к концу 1960-х она исполнила 13 ролей. Она стала популярной в 1967 году после выхода фильма «Долина кукол», за роль в котором ее номинировали на получение престижной американской премии «Золотой глобус».

В 1969 году Шэрон Тэйт, будучи на 9-м месяце беременности, была безжалостно убита членами секты "Семья" Чарльза Мэнсона.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:31

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