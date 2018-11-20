Актёры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отложили свадьбу из-за пожара в Калифорнии





Майли и Лиам планировали в ближайшее время отметить свадьбу в особняке, который сгорел, теперь церемонию решили отложить на неопределённый срок. На момент пожара актриса отсутствовала, в доме был только Хемсворт, которому удалось забрать многочисленных домашних животных и уехать из Калифорнии. Звёздная пара после утраты особняка выделила 500 тысяч долларов в благотворительный фонд The Malibu Foundation, помогающий жертвам пожара.Актёры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт в 2012 году сообщили о своей помолвке, однако свадьба до сих пор не состоялась. За это время возлюбленные успели на время расстаться и возобновить свои отношения. Сейчас пара серьёзно задумалась о свадьбе, которую пришлось отложить из-за стихийного бедствия.