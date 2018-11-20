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Актёры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отложили свадьбу из-за пожара в Калифорнии

Американские актёры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили отложить свадьбу. Причиной этому стал крупнейший лесной пожар в Калифорнии, из-за которого пара лишилась дома.

Актёры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отложили свадьбу из-за пожара в Калифорнии

Майли и Лиам планировали в ближайшее время отметить свадьбу в особняке, который сгорел, теперь церемонию решили отложить на неопределённый срок. На момент пожара актриса отсутствовала, в доме был только Хемсворт, которому удалось забрать многочисленных домашних животных и уехать из Калифорнии. Звёздная пара после утраты особняка выделила 500 тысяч долларов в благотворительный фонд The Malibu Foundation, помогающий жертвам пожара.

Актёры Майли Сайрус и Лиам Хемсворт в 2012 году сообщили о своей помолвке, однако свадьба до сих пор не состоялась. За это время возлюбленные успели на время расстаться и возобновить свои отношения. Сейчас пара серьёзно задумалась о свадьбе, которую пришлось отложить из-за стихийного бедствия.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:00

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