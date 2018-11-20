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Надежда Ангарская из Comedy Woman стала мамой, несмотря на диагноз «бесплодие»

Надежда Ангарская из Comedy Woman, несмотря на то, что медики поставили ей диагноз «бесплодие», родила сына. Актриса в интервью с журналистами рассказала, что боялась говорить будущему мужу о том, какой приговор ей вынесли врачи.

Надежда Ангарская из Comedy Woman стала мамой, несмотря на диагноз «бесплодие»

Четыре года назад Надежда Ангарская с ужасом думала, что она никогда не сможет иметь детей, а сегодня звезда Comedy Woman воспитывает сына Давида. Актриса при возможности использует любой шанс, чтобы пораньше освободиться с работы и побыть с сыном, поскольку самое главное для неё – это время, проведённое с семьёй. Девушка безумно боялась рассказать о своём диагнозе будущему мужу иорданцу Раеду Бани, однако, за два месяца до свадьбы она набралась смелости и призналась жениху в том, что не сможет родить наследника.

Вопреки страшному диагнозу, Надежда Ангарская через два года после свадьбы узнала о том, что станет мамой. После рождения сына актриса решила похудеть и сбросила 30 килограмм, сейчас она старается поддерживать форму. В планы звезды Comedy Woman входит реализация авторского проекта, она намерена заниматься сольной карьерой.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:40

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