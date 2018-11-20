Надежда Ангарская из Comedy Woman стала мамой, несмотря на диагноз «бесплодие»





Четыре года назад Надежда Ангарская с ужасом думала, что она никогда не сможет иметь детей, а сегодня звезда Comedy Woman воспитывает сына Давида. Актриса при возможности использует любой шанс, чтобы пораньше освободиться с работы и побыть с сыном, поскольку самое главное для неё – это время, проведённое с семьёй. Девушка безумно боялась рассказать о своём диагнозе будущему мужу иорданцу Раеду Бани, однако, за два месяца до свадьбы она набралась смелости и призналась жениху в том, что не сможет родить наследника.Вопреки страшному диагнозу, Надежда Ангарская через два года после свадьбы узнала о том, что станет мамой. После рождения сына актриса решила похудеть и сбросила 30 килограмм, сейчас она старается поддерживать форму. В планы звезды Comedy Woman входит реализация авторского проекта, она намерена заниматься сольной карьерой.