Евгения Феофилактова купила дорогой Bentley за 10 миллионов рублей
Бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова и после проекта остаётся в центре различных гламурных новостей. Она занимается бизнесом, выступает на подиумах и даже поёт.
Мы уже сообщали, что не так давно Феофилактова купила себе еще одну квартиру и заплатила за неё 9 миллионов рублей.
Теперь девушка решила купить дорогостоящий автомобиль, о чём уже похвасталась в социальных сетях.
Евгения вместе со своим бойфрендом приобрела дорогой автомобиль Bentley. В микроблоге девушка рассказывает об этом премиальном авто.
Многочисленные фанаты уже поздравили Женю с дорогой покупкой, а знатоки рассказали, что этот шикарный автомобиль стоит не менее 10 миллионов рублей.
Мы уже сообщали, что не так давно Феофилактова купила себе еще одну квартиру и заплатила за неё 9 миллионов рублей.
Теперь девушка решила купить дорогостоящий автомобиль, о чём уже похвасталась в социальных сетях.
Евгения вместе со своим бойфрендом приобрела дорогой автомобиль Bentley. В микроблоге девушка рассказывает об этом премиальном авто.
Многочисленные фанаты уже поздравили Женю с дорогой покупкой, а знатоки рассказали, что этот шикарный автомобиль стоит не менее 10 миллионов рублей.