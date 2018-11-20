Анастасия Волочкова и Виктор Коклюшкин ушли ни с чем с ток-шоу «Кто хочет стать миллионером»





В игре «Кто хочет стать миллионером» тандем, состоящий из Анастасии Волочковой и Виктора Коклюшкина, добрался до вопроса на 50 тысяч рублей. К сожалению, балерину и юмориста подвело незнание географии, они не смогли ответить на вопрос о названии городов. Знаменитостям нужно было выбрать из предложенных вариантов вымышленный город, они затруднялись с ответом и взяли несколько посказок, однако это им не помогло.Игроки посчитали, что город Славгород является вымышленным. На оплошность Волочковой и Коклюшкина бурно отреагировали в Twitter жители этого города, находящегося в Алтайском крае. Некоторые пользователи пристыдили балерину и писателя-сатирика в том, что они не читали классический роман «Двенадцать стульев», поскольку именно там фигурирует вымышленный город Старгород, который и был правильным ответом.