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Учёные нашли связь между травмой головного мозга и деменцией

Учёные впервые поделились гипотезой о существовании общего механизма между осложнением после инсульта и черепно-мозговой травмы, и развитием деменции и депрессии. В результате научной работы можно будет предотвратить посттравматические когнитивные расстройства.

Учёные нашли связь между травмой головного мозга и деменцией

От черепно-мозговых травм ежегодно в мире умирают миллионы человек. Часто смерть наступает не от повреждения мозга, а от осложнений вызванных травмой или инсультом. В тех случаях, когда человек выживает, получив повреждение мозга, часто наблюдается деменция и депрессия. До сих пор этот механизм до конца не был понятен, но недавно российские учёные предположили, что этот процесс связан с избыточной выработкой гормона кортизола на протяжении длительного времени. В свою очередь избыток гормона стресса приводит к воспалительным процессам в гипокампе, которые сопровождаются выбросом цитокинов, их накопление вызывает дальнейшие патологические реакции, что и приводит к деменции и депрессии.

Данную гипотезу учёные выдвинули, опираясь на результаты исследований, чтобы подтвердить свою точку зрения, эксперты намерены провести ряд экспериментов. В дальнейшем специалисты планируют найти способ снижения негативного воздействия гормонов стресса на гиппокамп.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:20

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