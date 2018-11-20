Учёные нашли связь между травмой головного мозга и деменцией





От черепно-мозговых травм ежегодно в мире умирают миллионы человек. Часто смерть наступает не от повреждения мозга, а от осложнений вызванных травмой или инсультом. В тех случаях, когда человек выживает, получив повреждение мозга, часто наблюдается деменция и депрессия. До сих пор этот механизм до конца не был понятен, но недавно российские учёные предположили, что этот процесс связан с избыточной выработкой гормона кортизола на протяжении длительного времени. В свою очередь избыток гормона стресса приводит к воспалительным процессам в гипокампе, которые сопровождаются выбросом цитокинов, их накопление вызывает дальнейшие патологические реакции, что и приводит к деменции и депрессии.Данную гипотезу учёные выдвинули, опираясь на результаты исследований, чтобы подтвердить свою точку зрения, эксперты намерены провести ряд экспериментов. В дальнейшем специалисты планируют найти способ снижения негативного воздействия гормонов стресса на гиппокамп.