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Елена Летучая показала фото элегантной мамы в день ее рождения

Елена Летучая показала в Instagram фотографию своей элегантной мамы. Таким образом телеведущая поздравила Людмилу Александровну с день ее рождения.

Елена Летучая показала фото элегантной мамы в день ее рождения

Елена Летучая не часто публикует семейные фотографии. В основном на странице телеведущей снимки и видео ее профессиональной деятельности. Но накануне на странице знаменитости в Instagram появилось фото, на котором Елена Летучая запечатлена со своей мамой. Женщины одеты в элегантные черные платья. В комментарии к посту знаменитость написала: "Я знаю, моя родная, что ты читаешь мой инстаграм и посему хочу и тут разместить наше фото в твой день рождения. Люблю и Сделаю все, чтобы ты была счастлива". В конце она добавила что нужно беречь и любить родителей.

Елена Летучая показала фото элегантной мамы в день ее рождения

Подписчики пришли в восторг от того, как молодо выглядит мать Елены Летучей. Они написали множество комплиментов и поздравлений. Всего за сутки фотография телеведущей с родственницей набрала более 37 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:45

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