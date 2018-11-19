Елена Летучая показала фото элегантной мамы в день ее рождения





Елена Летучая не часто публикует семейные фотографии. В основном на странице телеведущей снимки и видео ее профессиональной деятельности. Но накануне на странице знаменитости в Instagram появилось фото, на котором Елена Летучая запечатлена со своей мамой. Женщины одеты в элегантные черные платья. В комментарии к посту знаменитость написала: "Я знаю, моя родная, что ты читаешь мой инстаграм и посему хочу и тут разместить наше фото в твой день рождения. Люблю и Сделаю все, чтобы ты была счастлива". В конце она добавила что нужно беречь и любить родителей.Подписчики пришли в восторг от того, как молодо выглядит мать Елены Летучей. Они написали множество комплиментов и поздравлений. Всего за сутки фотография телеведущей с родственницей набрала более 37 тысяч лайков.