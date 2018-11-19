В Сети показали самую дешёвую версию смартфона от Huawei с флагманским процессором
На снимках в Сети показали самую дешёвую версию смартфона от Huawei, оснащенную флагманским процессором. Речь идёт о процессоре Honor V20. Устройство пока не представили официально.
Фото устройства опубликовали на ресурсе SlashLeaks, который специализируется на сборе утечек. В свою очередь, на снимке представлена передняя часть смартфона. Девайс имеет полукруглый вырез для фронтальной камеры. Предыдущий гаджет модельного ряда китайского известного производителя не имел такой особенности. Эксперты отмечают, что дактилоскопический сканер не встроят в дисплей. Версия Huawei Honor V20 должна стать самой доступной моделью производителя на основе флагманского нового процессора типа Kirin 980. Данная новая модель станет альтернативой флагманской версии Mate 20. Новое устройство должно получить «операционку» Android 9.0 Pie, большой экран с удобным вырезом, тройную камеру. Смартфон запустят в продажу как наследника Honor V10, пользующегося популярностью. Устройство в магазинах в КНР должно появиться в ноябре, а также в начале декабря по всему миру.
Ранее новостное издание «Dni24» передавало, что на рендере показался смартфон Moto G7 Plus, который обладает каплевидным вырезом.
Фото устройства опубликовали на ресурсе SlashLeaks, который специализируется на сборе утечек. В свою очередь, на снимке представлена передняя часть смартфона. Девайс имеет полукруглый вырез для фронтальной камеры. Предыдущий гаджет модельного ряда китайского известного производителя не имел такой особенности. Эксперты отмечают, что дактилоскопический сканер не встроят в дисплей. Версия Huawei Honor V20 должна стать самой доступной моделью производителя на основе флагманского нового процессора типа Kirin 980. Данная новая модель станет альтернативой флагманской версии Mate 20. Новое устройство должно получить «операционку» Android 9.0 Pie, большой экран с удобным вырезом, тройную камеру. Смартфон запустят в продажу как наследника Honor V10, пользующегося популярностью. Устройство в магазинах в КНР должно появиться в ноябре, а также в начале декабря по всему миру.
Ранее новостное издание «Dni24» передавало, что на рендере показался смартфон Moto G7 Plus, который обладает каплевидным вырезом.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:58