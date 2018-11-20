Екатерина Андреева свистом спасается от леопарда и льва

Екатерина Андреева практически ежедневно делает публикации с отдыха на своей страннице в социальной сети Instagram. Репортажи телеведущей из Танзании могут составить конкуренцию выпускам программы "В мире животных". Знаменитость уже рассказала своим поклонникам, что живет в палатке на территории одного из национальных парков. Недавно Екатерина Андреева опубликовала ролик, на котором показала леопарда. Она рассказала своим фанатам, что ее не пугает подобное соседство. Ведь в палатке у телеведущей есть свисток, которым можно воспользоваться, если в гости решит заглянуть лев или леопард.Подписчики забеспокоились за Екатерину Андрееву. Они начали писать, что такой отдых весьма небезопасен, и шутить с дикими животными не рекомендуется. Но нашли и те, кто пришел в восторг от подобного времяпровождения.