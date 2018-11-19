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В Боливии найдено массовое захоронение погибшей цивилизации

В Боливии найдено массовое захоронение погибшей цивилизации. По словам археологов возраст найденных останков достигает пятисот лет.

В Боливии найдено массовое захоронение погибшей цивилизации

Результатом раскопок, проходивших в двадцати километрах от боливийской столицы Ла-Паса, стали обнаруженные останки более ста представителей коренных народностей Южной Америки. Некоторые черепа имели вытянутую форму, что указывает на принадлежность к высшим слоям древнего общества. Также были обнаружены около тридцати глиняных сосудов, которые инки использовали при проведении различных ритуалов.

По предположениям учёных изначально место древнего захоронения принадлежало народности пакахес. Эта народность появилась около 1200 года нашей эры после упадка андской цивилизации тиуанако. Как и остальные цивилизации Южной Америки, тиуанако исчезла вследствие аридизации климата (преобладание испарений над осадками). Также их исчезновению поспособствовал захват столицы племенами аймара. Территории же аймар и пакахес были завоёваны инками в конце 15 века нашей эры.

Кроме останков и глиняных сосудов археологами были найдены бронзовые украшения: броши, ожерелья и браслеты. И хотя древнее захоронение было не раз разграблено в прошлом, обнаруженные артефакты в деталях способны рассказать о социальной иерархии древних народностей.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:55

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