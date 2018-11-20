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Поклонники раскритиковали Ани Лорак за прозрачное платье и ужасный макияж

Ани Лорак на днях участвовала в концерте "Субботний вечер", который транслировался на телеканале "Россия 1", после чего вызвала бурю критики со стороны поклонников. Фанатам не понравилось слишком откровенное платье и вызывающий макияж певицы.

Поклонники раскритиковали Ани Лорак за прозрачное платье и ужасный макияж

Ани Лорак на "Субботнем вечере" пела композицию "Я буду твоей". Певица выступала на сцене в бледно-розовом прозрачном платье с глубоким декольте. Однако фолловеры в резкой форме высказались о платье исполнительницы песен. По их словам, артистка в последнее время слишком откровенно одевается и применяет очень яркий макияж, что, по их мнению, не подходит ей совершенно.

Ани Лорак в последнее время часто подвергается критике со стороны поклонников. Недавно знаменитость решила порадовать фанатов видео, снятое дома. В ролике запечатлено, как звезда танцевала в блестящем наряде с разрезом на боку. Однако вместо комплиментов певица получила множество возмущенных комментариев. Фанаты обвинили артистку в неумении двигаться, а также отругали за слишком откровенное платье.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:10

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