Поклонники раскритиковали Ани Лорак за прозрачное платье и ужасный макияж

Ани Лорак на "Субботнем вечере" пела композицию "Я буду твоей". Певица выступала на сцене в бледно-розовом прозрачном платье с глубоким декольте. Однако фолловеры в резкой форме высказались о платье исполнительницы песен. По их словам, артистка в последнее время слишком откровенно одевается и применяет очень яркий макияж, что, по их мнению, не подходит ей совершенно.Ани Лорак в последнее время часто подвергается критике со стороны поклонников. Недавно знаменитость решила порадовать фанатов видео, снятое дома. В ролике запечатлено, как звезда танцевала в блестящем наряде с разрезом на боку. Однако вместо комплиментов певица получила множество возмущенных комментариев. Фанаты обвинили артистку в неумении двигаться, а также отругали за слишком откровенное платье.