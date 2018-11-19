Ученые научились определять сахарный диабет по плечам





В ходе очередного исследования специалисты выяснили, что яркость или эхогенность плечевой мышцы может быть индикатором развивающегося или уже существующего диабета. Исследователи изучили данные УЗИ плечей более чем 135 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, в том числе около 14 человек с предварительным диабетом. Также специалисты проанализировали данные некоторые людей страдающих ожирением.Полученные в ходе эксперимента результаты дали понять, что консенсусная диагностика сахарного диабета была мощным предиктором диабетического статуса. Специалисты сообщили, что многие пациенты не знали, имеются ли у них проблемы с уровнем сахара в крови. Также ученые сообщили, что им пока не до конца понятны причины более яркого появления плечевой мышцы на УЗИ у людей с диабетом. Не исключено, что светлые плечи появляются у пациентов с диабетом при проблемах с синтезом гликогена в мышцах из-за аномалий инсулина.