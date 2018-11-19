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Ученые научились определять сахарный диабет по плечам

Зарубежные ученые заявили, что они нашли новый способ определять сахарный диабет. Специалисты сообщили, что они могут это сделать по плечам.

Ученые научились определять сахарный диабет по плечам

В ходе очередного исследования специалисты выяснили, что яркость или эхогенность плечевой мышцы может быть индикатором развивающегося или уже существующего диабета. Исследователи изучили данные УЗИ плечей более чем 135 пациентов с сахарным диабетом 2 типа, в том числе около 14 человек с предварительным диабетом. Также специалисты проанализировали данные некоторые людей страдающих ожирением.

Полученные в ходе эксперимента результаты дали понять, что консенсусная диагностика сахарного диабета была мощным предиктором диабетического статуса. Специалисты сообщили, что многие пациенты не знали, имеются ли у них проблемы с уровнем сахара в крови. Также ученые сообщили, что им пока не до конца понятны причины более яркого появления плечевой мышцы на УЗИ у людей с диабетом. Не исключено, что светлые плечи появляются у пациентов с диабетом при проблемах с синтезом гликогена в мышцах из-за аномалий инсулина.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:15

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