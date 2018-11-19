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Археологи обнаружили в Помпеях древнюю эротическую фреску "Леда и лебедь"

При проведении раскопок в древне-римском городе Помпеи археологи обнаружили эротическую фреску «Леда и лебедь», датируемую 1 веком нашей эры. Неизвестный автор изобразил на ней героев римской мифологии – Зевса и его возлюбленную Леду.

Археологи обнаружили в Помпеях древнюю эротическую фреску "Леда и лебедь"

Фреску обнаружили на стене одного из особняков, находящихся под многовековым слоем земли и пепла. Он был практически разрушен во время извержения вулкана Везувий, произошедшем в 79 году нашей эры. Принадлежал он, по словам археологов, одному из римских богачей.

Фреска с полуобнажённой спартанской королевой с лебедем, прижимающимся к ней, сохранилась в достаточно неплохом состоянии. Как рассказал директор археологического парка Помпеи, эта находка уникальна для иконографии и отличается от других, найденных ранее.

Согласно легендам Древнего Рима, Леда поразила Зевса своей красотой, и он соблазнил её, будучи в обличье лебедя. Результатом их тайной связи стали четверо детей, которые вылупились из яиц, как уверяют древние мифы.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:30

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