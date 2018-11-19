Часовщикам приходится конкурировать с корпорацией Apple





Швейцарские часовщики теперь добавляют в свои устройства оповещения о сообщениях, а также прочие высокотехнологичные функции, сохраняя в данном случае традиционный дизайн. В данном случае бренды TAG Heuer, Swatch, Fossil вынуждены сотрудничать с Intel и Google, конкурирующими с Apple. В свою очередь глобальные поставки популярных швейцарских часов стабильно уменьшаются с того времени, когда «яблочники» в 2015 году представили первую генерацию своих часов. Ситуацию также усугубляет снижение спроса в КНР. Продажи Apple Watch в рамках прошлогоднего праздничного сезона оказались первый раз выше реализаций швейцарских часов. Франсиско Джеронимо из IDC заметил, что в 4 квартале текущего года Apple продаст 8 800 000 часов. Согласно прогнозам UBS, спрос на устройства Apple Watch в 2019 году увеличится до 33 000 000 экземпляров (плюс 40%).Дэпун Ким, являющийся руководителем Korea Watch & Clock Industry Cooperative, заявил, что мировой рынок часов в данном случае пережил шок. Стоит отметить, что Samsung Electronics осуществляет сотрудничество с данным кооперативом, помогая ему в разработках умных функций для часов.