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Часовщикам приходится конкурировать с корпорацией Apple

Часовщикам приходится на сегодняшний день конкурировать с корпорацией Apple. Стоит отметить, что из-за популярности Apple Watch они должны делать наручные свои часы умнее.

Часовщикам приходится конкурировать с корпорацией Apple

Швейцарские часовщики теперь добавляют в свои устройства оповещения о сообщениях, а также прочие высокотехнологичные функции, сохраняя в данном случае традиционный дизайн. В данном случае бренды TAG Heuer, Swatch, Fossil вынуждены сотрудничать с Intel и Google, конкурирующими с Apple. В свою очередь глобальные поставки популярных швейцарских часов стабильно уменьшаются с того времени, когда «яблочники» в 2015 году представили первую генерацию своих часов. Ситуацию также усугубляет снижение спроса в КНР. Продажи Apple Watch в рамках прошлогоднего праздничного сезона оказались первый раз выше реализаций швейцарских часов. Франсиско Джеронимо из IDC заметил, что в 4 квартале текущего года Apple продаст 8 800 000 часов. Согласно прогнозам UBS, спрос на устройства Apple Watch в 2019 году увеличится до 33 000 000 экземпляров (плюс 40%).

Дэпун Ким, являющийся руководителем Korea Watch & Clock Industry Cooperative, заявил, что мировой рынок часов в данном случае пережил шок. Стоит отметить, что Samsung Electronics осуществляет сотрудничество с данным кооперативом, помогая ему в разработках умных функций для часов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:45

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