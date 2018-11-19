Рогозин: Запуск пилотируемого корабля «СОЮЗ МС-11» состоится 3 декабря





Отмечается, что новый график полетов будет составлен после запуска «Союза». Само же заседание комиссии состоялось 18 ноября.В космос отправятся астронавты Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Они в прошлый раз не долетели на МКС из-за аварии, которая произошла 11 октября на ракете-носителе «Союз-ФГ».